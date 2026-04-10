부산시, 재난안전 종사자 대상 현장교육 실시…역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 9일 재난안전 종사자 대상 현장교육을 실시했다.
- 150여 명이 참석한 교육은 법정 과정으로 역량을 강화했다.
- 앞으로 실무형 교육을 지속 추진해 안전체계를 공고히 한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 재난안전 종사자들을 대상으로 재난안전 역량 강화에 나섰다.
시는 지난 9일 시청 국제회의장에서 재난안전 관련 기관 종사자 150여 명이 참석한 가운데 '2026년 찾아가는 재난안전 현장교육'을 실시했다고 10일 밝혔다.
이번 교육은 재난안전법 제29조의2에 따른 법정 교육 과정으로, 재난안전 담당자는 업무 시작 후 6개월 이내 신규 교육을 이수하고 이후 2년마다 정기교육을 받아야 한다.
이번 프로그램은 한국지방재정공제회의 '맞춤형 재난안전 교육 지원사업'의 일환으로, 광역자치단체 가운데 부산시가 처음 시행했다. 교육에는 시와 구·군, 재난관리책임기관 등 관계자가 참여해 재난 대응 역량과 관리체계 이해도를 높였다.
교육 과정은 관리자 7시간, 실무자 14시간 과정으로 구분해 현장 대응 중심 강의로 구성됐다. 재난과 공제보상, 재난예측론, 구호 협력체계, 국가 재난관리체계 이해 등 실무 중심 과목이 포함됐으며, 실제 사례 기반의 강의로 실질적 대응 능력을 높이는 데 중점을 뒀다.
교육 전후로는 ▲안전신문고 신고방법 ▲'안전하이소' 시민안전 서비스 ▲집중안전점검 주민신청제 등 시의 주요 안전정책을 안내하며 시민 참여형 안전문화 확산을 홍보했다.
시는 앞으로 재난안전 담당자의 직무 특성과 현장 여건을 반영한 실무형 교육을 지속 추진할 계획이다.
김기환 시민안전실장은 "이번 교육을 통해 재난안전 종사자의 전문성과 현장 대응 능력이 한층 강화되길 기대한다"며 "지속적인 교육으로 시민의 생명과 안전을 지키는 체계를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com