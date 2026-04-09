국민의힘 세종시의원 후보 김충식·김학서·양진호 확정

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 세종시당 공관위가 9일 지방선거 일부 경선 결과를 확정했다.
- 조치원읍 제1선거구 김충식 현 시의원이 53.59%로 후보 됐다.
- 제5선거구 김학서와 제11선거구 양진호도 각각 1위로 확정됐다.
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 6·3 전국동시지방선거가 다가오는 가운데 국민의힘 소속 세종시의원 출마자들의 윤곽이 드러나고 있다.
9일 국민의힘 세종시당 공천관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 일부 선거구 경선 결과를 확정했다고 9일 밝혔다.
세종시당은 후보자가 복수인 선거구에 대해 경선을 실시한다는 중앙당 방침에 따라 지난 3일부터 5일까지 책임당원 100% 투표 방식으로 경선을 진행했다.
경선 결과 조치원읍 제1선거구에서는 김충식 현 시의원이 53.59%의 득표율로 1위를 기록해 후보로 확정됐다.
또 제5선거구인 전의·전동·소정에는 김학서 현 시의원이 51.54%를 얻어 1위를 차지했다.
고운동 제11선거구에서는 양진호 예비후보가 56.25%의 득표율로 본선 후보로 확정됐다.
공관위는 경선 결과 발표 이후 지난 7일까지 이의신청을 접수했으나 별다른 이의가 제기되지 않아 전날 후보자들을 최종 확정했다.
국민의힘 세종시당 공관위 관계자는 "이번 경선은 당원 의사를 충실히 반영해 공정성과 민주성을 기반으로 진행됐다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 후보를 중심으로 책임 있는 공천을 이어가겠다"고 밝혔다.
한편 세종시당은 지난달 31일 1차 공천 발표를 통해 8개 선거구 단수 후보를 확정한 바 있다. 다만 반곡·집현동 선거구는 선거구 분할 등 획정 변수로 인해 공천 확정이 보류됐다.
jongwon3454@newspim.com