"2부제 불편 줄인다"…대전 동구, 퇴근 전용 통근버스 도입

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 9일 공공기관 승용차 2부제 시행에 맞춰 퇴근 전용 통근버스를 신설했다.
- 차량 제한으로 인한 직원 출퇴근 불편을 완화하고 에너지 절약 정책에 동참했다.
- 주요 지하철역 중심 노선으로 운영하며 수요에 따라 버스 배차를 탄력적으로 조정한다.
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지하철·환승거점 중심 노선…수요 맞춤 탄력 배차
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 정부의 공공기관 승용차 2부제 시행에 맞춰 대전 동구가 직원 이동 불편을 줄이기 위한 대응책 마련에 나섰다. 에너지 절약 정책 참여와 근무 여건 개선을 동시에 잡겠다는 취지다.
동구는 자원안보 위기 경보 '경계' 단계 발령에 따른 공공부문 에너지 절감 조치에 발맞춰 '퇴근 전용 통근버스'를 신설·운영한다고 9일 밝혔다.
이번 조치는 차량 운행 제한으로 자가용 이용이 어려워진 직원들의 출·퇴근 불편을 완화하는 동시에 공공기관이 선도적으로 에너지 절약 정책에 동참하기 위해 추진됐다.
특히 퇴근 시간대 대중교통 이용 집중으로 인한 혼잡과 이동 부담을 줄이기 위해 '퇴근 전용'으로 설계된 점이 특징이다.
구는 직원들의 실제 이동 경로를 반영해 주요 지하철역과 버스 환승 거점을 중심으로 노선을 구성하고이 용 수요를 분석해 탄력적으로 버스를 배차할 계획이다. 이를 통해 직원들의 귀가 편의를 높이는 동시에 불필요한 차량 운행을 줄이는 효과도 기대하고 있다.
동구는 앞서 시행된 차량 2부제로 인해 일부 직원들의 통근 불편이 예상됨에 따라 내부 의견을 수렴해 이번 대책을 마련한 것으로 알려졌다.
박희조 동구청장은 "에너지 위기 상황에서는 공공부문의 솔선수범이 무엇보다 중요하다"며 "직원들의 불편은 최소화하면서도 실효성 있는 에너지 절감 대책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
한편 공공기관 승용차 2부제 시행에 따라 동구 소속 임직원과 공무용 차량은 차량 번호 끝자리를 기준으로 홀수 차량은 홀수일에, 짝수 차량은 짝수일에만 운행할 수 있다.
nn0416@newspim.com