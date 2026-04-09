AI赋能银行业 韩国金融机构迈向"轻人力增长"

纽斯频通讯社首尔4月9日电 在数字化转型和人工智能（AI）应用推动下，韩国多家大型银行正加速推进网点与人员精简，同时提升盈利能力和运营效率。

【插图=AI生成】

据金融监督院电子公示系统9日数据，截至去年末，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行员工总数为5.4210万人，较上一年减少1021人。与此同时，全国银行网点数量也持续下降，截至去年末17家银行网点总数为5514个，较前一年减少114个。

分析认为，随着手机移动银行和互联网银行的普及，线上交易占比已提升至80%到90%，传统柜面业务需求下降，推动银行整合重复网点并优化人员结构。

尽管网点和人员减少，银行经营效益却明显改善。上述四大银行去年人均生产率平均为4.2508亿韩元，较前一年的3.175亿韩元增长33.8%。这四大银行去年全年净利润总额达13.9909万亿韩元，较前一年增长约5%，创历史新高。

当前，"AI转型"正在加速行业结构调整。多家金融机构将AI应用于业务自动化、客户服务和风险管理等领域，以降低成本并提升效率，同时将资源向资产管理、企业金融等高收益业务倾斜。

不过，也有观点指出，网点缩减可能对老年群体等"数字弱势群体"的金融服务可及性产生一定影响。业内人士表示，在推进数字化转型的同时，如何兼顾效率与金融服务的普惠性，仍是银行业面临的重要课题。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社