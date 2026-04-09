과천시 '상반기 어린이 교통안전 교실' 내달 30일까지 운영

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 9일 2026년 상반기 어린이 교통안전교실 운영을 밝혔다.
- 다음 달 30일까지 관문체육공원 어린이 교통공원에서 유치원·어린이집 원생 대상으로 진행한다.
- 체험 중심 교육으로 교통수칙 익히고, 9월 하반기 운영 예정이다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 관내 유치원과 어린이집 원생을 대상으로 '2026년 상반기 어린이 교통안전교실'을 다음 달 30일까지 관문체육공원 내 어린이 교통공원에서 운영한다고 9일 밝혔다.
시에 따르면 이번 교육은 어린이들이 일상에서 꼭 필요한 교통안전 수칙을 체험을 통해 익힐 수 있도록 마련됐다.
교육은 매주 화요일·목요일·토요일에는 과천시 여성비전센터에서, 수요일·금요일에는 '과천시 안전도시를 사랑하는 모임' 소속 강사가 진행한다.
참여 어린이들은 교통안전 이론교육을 비롯해 횡단보도 보행 방법, 신호등과 교통표지판 이해, 교육용 전동차를 활용한 안전벨트 착용 체험 등 다양한 활동에 참여하게 된다.
과천시 관계자는 "어린이들이 체험 중심 교육을 통해 교통안전 수칙을 자연스럽게 익히길 바란다"라며 "앞으로도 어린이 눈높이에 맞는 안전교육을 지속적으로 운영하겠다"라고 밝혔다.
교육 신청은 다음 카페 '과천 안전도시를 사랑하는 모임' 가입 후 시청 담당자 전자우편으로 접수하면 된다.
한편 과천시는 9월에도 하반기 어린이 교통안전교실도 운영할 예정이다.
1141world@newspim.com