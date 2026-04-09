충북도, 전 직원에 '생성형 AI 업무비서' 보급… 스마트 도정 혁신 가속

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 1일부터 전 직원에게 생성형 AI 업무비서를 도입했다.
- GPT-5.4 등 50종 모델을 통합 제공해 맞춤형 비서 생성과 공유를 지원한다.
- 행정 효율화와 보안 강화로 스마트 도정을 구현하며 교육도 실시한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 전 직원에게 최첨단 생성형 인공지능(AI) 서비스를 전격 도입했다.
단순 행정 절차는 AI가 담당하고 공무원은 정책의 본질과 가치 창출에 집중하는 '스마트 도정' 구현이 목표다.
도는 지난 1일부터 '생성형 AI 업무비서' 서비스를 본격 가동했다.
올해 초 시범 운영을 거쳐 행정 전 분야로 확대된 이번 사업은 '충청북도 AI 대전환'의 핵심 과제로 추진됐다.
충북도는 OpenAI의 GPT-5.4, 구글 제미나이 3.1, 앤트로픽 클로드 4.6 등 세계 6개사 50종의 최신 AI 모델을 통합 플랫폼 형태로 제공한다.
직원은 각자의 업무 성격에 맞는 모델을 선택해 활용할 수 있다.
기본형 업무비서 외에 개인의 데이터와 매뉴얼을 학습시켜 '맞춤형 AI 비서'를 직접 생성할 수 있고, 우수 모델은 기관 공통 비서로 등록돼 부서 간 공유된다.
행정 효율화 장치도 마련됐다.
사용량에 따라 비용을 지불하는 '후불 종량제' 시스템으로 예산 집행의 투명성을 높였고, AI는 보고서 초안 작성, 문서 요약, 데이터 시각화, 발표 자료용 이미지 생성 등을 자동화한다.
개인정보 필터링과 비학습형 보안 환경을 적용해 행정 정보 보호에도 만전을 기했다.
도는 AI 업무비서의 도입에 맞춰 전 직원 대상 실무 교육도 진행한다.
직무별·수준별 'AI 역량강화 프로그램'을 상시 운영해 직원들의 활용 능력을 높이고, 향후 도정 전반에 AI 시스템을 확대 적용할 방침이다.
원길연 정보통신과장은 "AI 업무비서로 행정업무 효율을 배가할 수 있을 뿐 아니라 도민에게 더 신속하고 정확한 서비스를 제공하게 될 것"이라며 "충북도가 전국 지자체의 스마트 행정 혁신을 선도해 나가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com