부산시, '2026 대한민국 과학축제'…'과학의 맛–AI도 요리한다'

AI 핵심 요약beta
- 부산시 9일 11일부터 12일까지 해운대 벡스코에서 2026 대한민국 과학축제 with 부산과학축전을 개최한다.
- 과학기술정보통신부 주최 영남권 행사로 부산과학축전과 통합해 AI 주제 154개 프로그램 운영한다.
- 107개 기관 참여하며 5가지 맛 콘셉트 전시관과 개막식, 부산과학기술상 시상식 진행한다.
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시민 참여 지역 산업 홍보·발전 도모
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 11일부터 12일까지 이틀간 해운대 벡스코 제1전시장 1홀과 2A홀에서 '2026 대한민국 과학축제 with 부산과학축전'을 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 과학기술정보통신부가 주최하는 '대한민국 과학축제'의 영남권 개최지로 부산이 선정돼 매년 4월 열리는 '부산과학축전'과 통합해 개최된다.
과학기술정보통신부와 부산시, 부산시교육청이 공동 주최하며 한국과학창의재단, 부산과학기술협의회, 국립부산과학관, 부산창의융합교육원이 공동 주관한다.
올해 축제는 '과학의 맛–AI도 요리한다'를 주제로 인공지능(AI)과 과학을 생활 속에서 쉽게 체험할 수 있는 전시·강연·공연 프로그램 154개가 준비된다. 107개 기관이 참여하며 개막식과 제25회 부산과학기술상 시상식도 진행된다.
전시관은 '달콤 놀이터', '상큼 연구소', '짭짤 실험실', '쌉싸름 탐구실', '감칠 수다방' 등 5가지 맛을 콘셉트로 꾸며진다. '달콤 놀이터'에서는 지역 식품기업의 제조 원리와 로봇카페, 오감 체험 콘텐츠가 선보이고 '상큼 연구소'에서는 수소·전력반도체·해양 등 부산의 핵심 산업과 혁신기업 성과가 전시된다.
'짭짤 실험실'은 중·고교 과학동아리가 직접 운영하는 체험 공간, '쌉싸름 탐구실'은 자율 체험형 콘텐츠 존, '감칠 수다방'은 시민 참여형 과학 강연과 공연, 퀴즈·퍼포먼스 무대 등으로 꾸려진다.
개막식은 오는 11일 오전 10시 제1전시장 메인무대에서 열리고 과학기술정보통신부 관계자와 시 행정부시장, 교육감, 창의재단 이사장, 기업·대학 관계자 등 150여 명이 참석한다. 시상식에서는 지역 과학기술 발전에 이바지한 우수 연구자를 선정해 격려한다.
부산과학축전은 2002년부터 매년 이어진 부산 대표 과학축제로 올해는 전국 규모 행사와의 통합으로 프로그램과 참여 범위가 대폭 확대됐다.
김경덕 부산시 행정부시장은 "이번 행사는 시민이 과학과 인공지능, 지역산업을 함께 체험할 기회"라며 "남녀노소 누구나 즐길 수 있도록 다채롭게 준비한 만큼 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com