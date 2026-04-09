[전문] '탈세 의혹' 차은우, 추징금 완납…"충분히 살피지 못해 죄송"

AI 핵심 요약beta
- 차은우가 8일 SNS로 수백억 탈세 의혹에 사과했다.
- 국세청 절차 존중하며 관련 세금을 모두 납부했다고 밝혔다.
- 소속사 판타지오도 관리 미흡 반성하며 시스템 보완 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 군 복무 중인 가수 겸 배우 차은우가 수백억 원대 탈세 의혹에 대해 재차 사과하며 "관련 세금을 모두 납부했다"고 밝혔다.
차은우는 지난 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "여러 행정 절차가 진행되는 과정에서 입장을 말씀드리는 데 신중할 수밖에 없었고, 그로 인해 말씀드리는 시기가 늦어진 점에 대해서도 또 한 번 사과드린다"며 이같이 말했다.
이어 "저는 국세청의 절차와 결과를 존중하며, 더 이상의 혼란이 이어지지 않도록 관련 세금을 모두 납부했다"라며 "남은 절차 또한 성실히 임하도록 하겠다"라고 강조했다.
차은우는 "많은 분들의 사랑과 응원 속에서 활동해 온 만큼, 이번 사안을 더욱 무겁고 깊게 받아들이고 있다. 제가 충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임 또한 모두 저에게 있다"라며 고개를 숙였다.
또한 "어떠한 이유로도 '몰랐다'거나 '누군가의 판단이었다'는 말로 회피하지 않겠다"라고 말했다.
특히 모친이 세운 법인과 매니지먼트 용역계약을 맺고 소득세율보다 낮은 법인세율을 적용받았다는 의혹에 대해서도 해명했다. 그는 "활동 중 여러 변화와 혼란을 겪는 시기에 제 활동을 좀 더 안정적으로 이어가기 위해 준비하는 과정에서 법인을 설립했지만, 지금 돌이켜보면 그 과정에서 충분히 살피지 못한 부분이 있었고, 그 책임은 저의 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다고 생각한다"라고 덧붙였다.
끝으로 차은우는 "같은 문제가 다시 반복되지 않도록, 앞으로의 제 활동 전반을 보다 신중하고 엄격한 기준으로 점검할 것"이라고 전했다.
소속사 판타지오도 이날 공식 홈페이지를 통해 "아티스트의 활동 전반을 관리·지원해야 하는 회사로서 관리 과정에 미흡한 부분이 있었음을 엄중하게 인식, 반성하고 있다"며 내부 관리 체계·의사결정 과정 전면 재점검 등 실질적 개선으로 유사 사례가 재발하지 않도록 시스템을 보완하겠다고 약속하며 사과문을 게재했다.
앞서 지난 1월 22일 차은우는 모친이 설립한 1인 기획사를 통한 소득 분배 구조를 두고 200억 원대 탈세 의혹에 휩싸였다. 국세청은 해당 법인을 실질적 용역 없이 운영된 페이퍼컴퍼니로 보고 고강도 조사를 진행했으며, 200억 원이 넘는 소득세 추징을 통보한 것으로 알려졌다.
이와 함께 입대 시점을 둘러싼 '도피성' 의혹도 제기됐다. 이에 차은우는 1월 26일 군 복무 중 자신의 SNS를 통해 "논란을 피하기 위한 의도적인 선택이 아니었다"고 해명하며 세무 절차에 성실히 임하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.
다음은 차은우의 입장 전문.
차은우입니다.
최근 저와 관련된 납세 논란으로 팬분들을 비롯한 많은 분들께 실망과 혼란을 드린 점, 진심으로 사과드립니다.
여러 행정 절차가 진행되는 과정에서 입장을 말씀드리는 데 신중할 수밖에 없었고, 그로 인해 말씀드리는 시기가 늦어진 점에 대해서도 또 한 번 사과드립니다.
늦었지만 지금이라도 다시 한번 제 생각과 입장을 직접 말씀드리고자 합니다.
저는 국세청의 절차와 결과를 존중하며, 더 이상의 혼란이 이어지지 않도록 관련 세금을 모두 납부하였습니다. 남은 절차 또한 성실히 임하도록 하겠습니다.
많은 분들의 사랑과 응원 속에서 활동해 온 만큼, 이번 사안을 더욱 무겁고 깊게 받아들이고 있습니다.
제가 충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임 또한 모두 저에게 있습니다. 어떠한 이유로도 '몰랐다'거나 '누군가의 판단이었다'는 말로 회피하지 않겠습니다.
활동 중 여러 변화와 혼란을 겪는 시기에 제 활동을 좀 더 안정적으로 이어가기 위해 준비하는 과정에서 법인을 설립했지만, 지금 돌이켜보면 그 과정에서 충분히 살피지 못한 부분이 있었고, 그 책임은 저의 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다고 생각합니다.
이번 일을 통해 제 자신을 스스로 한번 돌아봐야겠다는 점을 절실히 느꼈습니다. 무엇보다 저를 믿어 주신 팬분들, 아로하 여러분께 실망을 드렸다는 사실이 가장 마음 아프고 죄송합니다.
같은 문제가 다시 반복되지 않도록, 앞으로의 제 활동 전반을 보다 신중하고 엄격한 기준으로 점검하겠습니다.
제 선택과 행동에 끝까지 책임을 다하는 차은우가 되기 위해 더욱 노력하고 또 노력하겠습니다.
다시 한번 깊은 사죄의 마음을 전합니다.
긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.
alice09@newspim.com