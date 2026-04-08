전남도, 통합특별시 기업유치 전략 점검

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 8일 도청에서 기업유치 특별전담반 3차 회의를 열었다.
- 기업별 유치 현황을 점검하고 권역별 전략을 논의했다.
- 현장 중심 활동을 강화해 투자 성과를 가시화한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 8일 도청 정약용실에서 전남·광주 통합특별시 기업유치 특별전담반 제3차 회의를 열고 기업별 유치 추진 현황과 향후 전략을 점검했다고 밝혔다.
회의는 강위원 전남도 경제부지사 주재로 관계 실·국장 등이 참석한 가운데 열렸다.
참석자들은 기업별 투자유치 활동 경과를 공유하고, 권역별 접근 방안과 실질 투자로 이어질 세부 대응전략을 논의했다.
특히 유치 가능성이 높은 기업을 대상으로 그동안의 협의 상황과 관심도를 검토하고, 후속 추진 계획을 구체화해 실현 가능성을 높이기로 했다.
도는 로봇·에너지 등 미래 첨단산업부터 농수산 등 주력 산업까지 분야별 국장급이 기업 현장을 방문하는 '현장 중심' 유치 활동을 강화하고 있다. 이를 통해 투자성과 가시화를 앞당긴다는 방침이다.
전남도는 특별전담반 중심으로 유치 추진 상황을 주기적으로 점검하고, 가능성 높은 기업에 대한 전담 대응체계를 구축해 투자 성사까지 밀착 지원할 계획이다.
강위원 부지사는 "기업유치는 통합특별시의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 과제"라며 "각 실·국이 책임감을 갖고 현장 중심의 활동을 통해 성과를 내야 한다"고 강조했다.
이어 "유망 기업에는 전략적이고 공격적인 접근이 필요하다"며 "속도감 있는 추진으로 산업 기반을 조기에 갖추겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com