[핌in현장] 하츠웨이브, 아이코닉 밴드의 탄생…"우리만의 파동 보여드릴 것"

AI 핵심 요약beta
- 하츠웨이브가 8일 서울 문화비축기지에서 미니앨범 쇼케이스를 열었다.
- '스틸하트클럽' 1위 멤버 5인조로 데뷔하며 타이틀곡 '나인틴'을 공개했다.
- 청춘 감정을 담은 앨범으로 팬들에게 다양한 음악을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽'을 통해 결성된 하츠웨이브가 아이코닉한 밴드의 탄생을 알렸다.
하츠웨이브가 8일 서울 마포구에 위치한 문화비축기지 T2에서 첫 번째 미니앨범 '더 퍼스트 웨이브(The First Wave)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "하츠웨이브라는 팀으로 데뷔할 수 있게 돼 감사한 마음"이라고 밝혔다.
하츠웨이브는 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽'에서 각 포지션별 1위를 차지한 멤버들로 결성된 5인조 밴드이다. 데뷔 타이틀곡 '나인틴(NINETEEN)'은 청춘의 가장 빛나고, 불완전한 순간을 담아낸 노래다.
이날 데인은 "'스틸하트클럽' 이후 저희 5명이 데뷔를 위해 정말 열심히 했다. 첫 번째 앨범을 보여드릴 수 있게 돼 영광이다. 앞으로 좋은 모습 보여드릴 것"이라며 소감을 밝혔다.
윤영준은 "기다려주신 시간에 보답할 수 있는 순간이 온 것 같아서 다양한 음악과 무대 보여드리고 싶다"고 말했고, 리안은 "4개월 동안 첫 앨범을 준비하면서 팀원들과 함께 성장하는 계기가 됐던 것 같다. 그만큼 더 열심히 하고 좋은 모습 보여드릴 것"이라고 강조했다.
케이텐은 "정말 믿기지 않는다. 꿈에서 살고 있는 것 같다. 행복하고 감사한 마음 뿐"이라고 덧붙였다. 하기와는 "하츠웨이브라는 팀을 통해서 앞으로 많은 사람들을 해주고 싶다. 잘 부탁드린다"고 부연했다.
리안은 팀명에 대해 "각각 마음과 소리를 뜻하는 '하트'와 '헤르츠', 그리고 음악의 파동을 상징하는 '웨이브'를 결합했다. 세상에 새로운 음악적 물결을 일으키겠다는 포부를 담았고, 케이텐이 아이디어를 낸 팀명"이라고 소개했다.
이어 "데뷔 앨범 '더 퍼스트 웨이브' 역시 정막한 세계에 서로 다른 주파수를 가진 5명의 멤버가 서로 다른 첫 번째 파동을 만든다는 의미를 담고 있다. 청춘의 설렘과 혼란, 사랑과 이별 등의 순간을 음악으로 풀어냈다"고 설명했다.
윤영준은 "아무래도 모든 곡이 그렇지만, 타이틀곡 '나인틴'이 저희 색을 가장 잘 드러낸다고 생각한다. 시간이 흘러도 '열아홉'의 순간처럼 변하지 않는 마음을 담아냈다"고 말했다.
이번 타이틀곡 '나인틴'은 멤버 전원이 작사에 참여해 진정성을 더하며 완성도를 높였다. 이에 데인은 "저는 19살 시절과 더불어 그때 느꼈던 '순수함'에 중점을 맞췄다. 순수하게 음악을 즐겼던 시절을 생각하면서 가사 작업을 했다. 그때 느낀 감정을 노래에 투영하려고 노력했다"고 답했다.
하츠웨이브는 앞서 설명한 것처럼 '스틸하트클럽'에서 각 포지션 1위가 모인 팀이다. 이미 음악씬에서는 유명한 이들이 모인 만큼 실력은 일찌감치 입증을 했다.
리안은 "개성이 다양한 만큼 부딪칠 수 있겠지만, 저희도 다섯 명이 다채롭게 모여서 조화를 이뤘기 때문에 크게 어려움은 없었다. 서로의 다름을 존중하면서 의견을 종합하며 합을 맞췄다"고 답했다.
멤버 하기와는 사회관계망서비스(SNS)에서 유명세를 타기 시작했을 때부터 가면을 쓰고 등장해 시선을 끌었다. 뛰어난 드럼 실력과 더불어 퍼포먼스가 더해져 유명세를 얻었다. 그리고 '스틸하트클럽'에 이어 데뷔에도 가면은 벗지 않았다. 가면은 그의 세계관이자 콘셉트인 셈이다.
하기와는 "저는 3살이고 3년 전에 태어났기 때문에 제 얼굴은 이게 맞다. 저는 3년 전에 하기와 월드에서 태어났기 때문에 이걸 이해해주셨으면 좋겠다. '스틸하트클럽'을 통해 데뷔했는데 앞으로도 좋은, 재미있는 음악을 들려드리고 싶다"고 답했다.
이어 "콘셉트와 세계관을 유지한다는 것에 대해 부담이 없었던 건 아니지만, 그런 걸 생각하면 도전할 수 없다고 생각했다. 그래서 '스틸하트클럽'에도 도전했던 것"이라며 "음악으로 전 세계 사람들을 즐겁게 해주고 싶다는 목표 하나뿐이었고, '스틸하트클럽'을 통해 많은 분들이 즐거워해주셨다. 앞으로도 하츠웨이브의 멤버로서, 음악으로 함께 소통하고 싶다"고 덧붙였다.
끝으로 하츠웨이브는 "데뷔 응원해주셔서 너무 감사하다. 본격적인 활동이 이제 시작되는데 앞으로 무대를 통해 하츠웨이브만의 파동으로 여러분 앞에 오래 남을 수 있는 팀이 될테니 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 당부했다.
이날 오후 6시에 발매되는 하츠웨이브의 첫 데뷔 앨범 '더 퍼스트 웨이브'에는 타이틀곡 '나인틴'을 포함해 '드림(Dream)', '하이라이트(Highlight)', '아이 엠 소 파인(I AM SO FINE)', '어리버리', '우리만의 이야기(클로즈 투 미·Close To Me)'까지 총 6곡이 수록됐다.
alice09@newspim.com