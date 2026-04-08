나인권 김제시장 예비후보, 김제 미래 100년 도약 5대 전략·90개 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 나인권 김제시장 예비후보가 8일 '김제 대전환'을 비전으로 5대 분야 90개 공약을 공개했다.
- 경제 도약, K-농업수도, 전 세대 복지, 문화관광, 새만금 미래도시 등을 축으로 민생지원금 50만 원 지급과 농민수당 인상을 추진한다.
- 나 예비후보는 10~11일 당내 경선을 앞두고 시민이 체감할 수 있는 변화와 지역 경쟁력 강화를 동시에 이루겠다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
당내 경선 앞두고 시민 삶의 질 향상 및 도시 경쟁력 확보 강조
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 더불어민주당 나인권 김제시장 예비후보가 8일 김제 발전 청사진을 담은 대규모 공약을 공개했다.
나 예비후보는 오는 10~11일 당내 경선을 앞두고 '김제 대전환'과 '시민주권시대'를 비전으로 5대 분야 90개 공약을 확정했다고 밝혔다.
공약은 ▲경제 대도약 ▲K-농업수도 ▲전 세대 책임 복지 ▲문화·관광도시 ▲새만금 미래도시 등 5개 축으로 구성됐다. 시민 삶의 질 개선과 지역 미래 성장동력을 동시에 확보하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.
주요 내용으로는 민생지원금 50만 원 지급, 햇빛연금 도입, 우량기업 100개 유치, 농민수당 인상, AI 농업로봇 실증단지 조성, 스마트팜 캠퍼스 유치 등이 포함됐다.
또한 복지 분야에서는 장수복지 쿠폰, 어르신 통합돌봄, 예방접종 및 임플란트 지원, 청년수당 지급, 교육지원금 확대, 어린이복합문화센터 설립 등이 제시됐다.
이와 함께 문화·관광 활성화를 위한 재단 설립, 공원 및 체육시설 확충, 공공워터파크 조성 등도 추진 과제로 담겼다. 새만금 관련해서는 관할권 확보와 대규모 투자 유치, 국제학교 설립, 농생명 데이터센터 구축 등이 포함됐다.
나 예비후보는 "공약은 단순한 약속이 아니라 김제의 지속가능한 미래를 위한 실행 전략"이라며 "시민이 체감할 수 있는 변화와 지역 경쟁력 강화를 동시에 이루겠다"고 강조했다.
이어 "경선에서 시민과 당원의 선택을 받아 깨끗하고 유능한 후보로 평가받겠다"고 말했다.
한편 더불어민주당 김제시장 후보 선출을 위한 경선은 당원과 일반시민이 각각 50%씩 참여해 10일부터 11일까지 전화 및 ARS 방식으로 진행된다.
gojongwin@newspim.com