유니유니, 비영상 AI로 화장실 등 사각지대 안전 강화

프라이버시 침해 없이 이상행동 포착

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프라이버시 보호형 인공지능(AI) 기술 기업 유니유니는 8일 비영상 기반 안전 솔루션 'SAVVY'를 통해 공공시설 내 이상행동을 감지하고 현장 대응으로 이어진 사례가 확인됐다고 밝혔다.

회사에 따르면 해당 사례는 서울 일부 공공시설 화장실에서 발생했다. 외부에서 내부 상황을 즉시 파악하기 어려운 환경에서 시스템이 비정상적인 행동 패턴을 감지해 관리자와 관제 시스템에 경보를 전달했다. 이후 현장 경고 방송과 출동 조치가 이뤄지며 음란행위 및 성행위 확산이 사전에 차단된 것으로 전해졌다.

유니유니는 이 같은 대응 사례가 공공 화장실과 다중이용시설에서 반복적으로 확인되고 있다고 설명했다. SAVVY는 특정 행위를 직접 식별하지 않고, 사람의 움직임과 거리값(depth) 데이터를 기반으로 이상 징후를 판단하는 방식이다. 이를 통해 장시간 체류, 비정상적 동작 등 다양한 상황을 감지할 수 있다.

해당 기술은 영상을 촬영하지 않는 비영상 AI 방식으로, 얼굴이나 신체 정보를 수집하지 않고 공간 내 움직임 데이터만 활용한다. 이로 인해 개인 식별이 불가능하며 공공 화장실과 같은 민감 공간에서도 적용이 가능하다는 설명이다. 회사 측은 관련 기술이 개인정보에 해당하지 않는다는 유권해석을 확보했다고 밝혔다.

현재 SAVVY는 국내 공공시설을 포함해 일본, 스위스 등에서 800대 이상 설치·운영 중이다. 응급 상황 대응과 시설 내 이상행동 예방 등 다양한 활용 사례가 축적되고 있다.

전문가들은 공공 화장실과 같이 CCTV 설치가 제한된 공간에서 관리 사각지대를 보완할 수 있는 대안으로 비영상 기반 AI 기술의 활용 가능성을 제시하고 있다. 다만 오탐지 가능성과 운영 기준 마련은 향후 과제로 지적된다.

유니유니 한수연 대표는 공공시설 내 이상행동을 사전에 차단하고, 프라이버시 보호와 안전 확보를 동시에 달성할 수 있는 기술 확산을 추진하겠다고 밝혔다.

[이미지=유니유니]

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