[프로야구] 두산베어스, 팬 소원 성취 프로젝트 '두잇포유' 1호 주인공 공개

AI 핵심 요약beta
- 두산베어스가 8일 팬 소원 프로젝트 주인공으로 남태웅·박다영 부부를 선정했다.
- 9일 키움전에서 부부가 함께 시구와 시타를 한다.
- 부부는 GP 근무로 떨어져 지내며 두산 경기로 서로를 위로했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프로야구 두산 베어스가 '최강 10번 타자'의 소원을 이뤄주는 팬 소원 성취 프로젝트 '두잇포유'의 2026년 첫 번째 주인공을 선정했다.
올 시즌 첫 번째 주인공은 두산베어스 찐팬, 남태웅·박다영 부부다. 두산베어스는 오는 9일 키움히어로즈전에 앞서 '부부가 함께 시구와 시타를 하기'라는 아내의 소원을 이뤄준다.
남편 남태웅 씨는 어린 시절부터 베어스를 응원해온 두린이 출신이며, 현재 GP(최전방 감시초소)에서 근무 중인 현역 장교다. 아내 박다영 씨는 연애 시절 남편을 통해 야구를 처음 접한 뒤 자연스럽게 두산베어스 찐팬이 되었다. 특히 남편의 GP 근무로 1년 넘게 떨어져 지내야 했던 시간 동안, 두 사람은 각자의 자리에서 두산베어스 경기를 보며 서로를 응원하고 그리움을 달랬다.
아내 박다영 씨는 "두산베어스는 길고 힘들었던 시간을 버티게 해준 가장 큰 위로이자 힘이었다"며 "어린 시절부터 두산베어스를 사랑한 남편에게 인생 최고의 순간을 깜짝 선물하게 되어 기쁘다"고 소감을 전했다.
두산은 올 한 해도 팬들의 크고 작은 소원을 들어주며 선수단과 팬들의 접점을 늘리고, 팬들에게 적극적으로 다가갈 예정이다. 소원 접수는 이메일을 통해 진행 중이다.
iaspire@newspim.com