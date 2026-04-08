중동발 물가 압박 속 돼지고기 공급가 낮춘다…삼겹살·목살 최대 28%↓

AI 핵심 요약beta
- 농식품부가 8일 육가공업계와 협력해 돼지고기 공급 가격을 인하했다.
- 삼겹살과 목살은 최대 28% 낮추며 뒷다리살은 4~5% 인하한다.
- 봄철 수요 증가로 물가 부담을 완화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부와 육가공업계 협력으로 돼지고기 공급 가격이 이달 중 인하된다. 삼겹살과 목살은 최대 28%까지 낮아지며, 봄철 수요 증가 시기 소비자 물가 부담 완화에 기여할 전망이다.
농림축산식품부는 최근 중동 상황에 따른 원자재 가격 상승 압박 속에서 육가공업계와 협력한 결과 돼지고기 주요 부위 공급 가격이 인하된다고 8일 밝혔다.
이번 인하는 대표적인 국민 먹거리인 돼지고기 가격 부담을 낮추기 위해 업계가 자발적으로 공급가를 조정하면서 이뤄졌다. 봄철 나들이 등으로 소비가 늘어나는 시기에 맞춰 체감 물가를 안정시키기 위한 조치다.
구체적으로 뒷다리살은 3개 업체가 총 750kg 물량에 대해 평균 4~5% 가격을 낮춘다. 삼겹살과 목살은 5개 업체가 288kg 물량을 대상으로 평균 5.9~28.6% 인하한다.
정부는 그간 돼지고기 재고 상황을 점검하고 학계와 전문가 의견을 반영해 적정 재고 수준을 검토해왔다. 동시에 육가공업계와 지속적인 소통을 이어가며 소비자가 체감할 수 있는 물가 안정 방안을 모색했다.
송미령 농식품부 장관은 "중동 상황 여파로 모두가 어려운 상황에서 육가공업계가 돼지고기 공급 가격을 내린 것에 대해 뜻깊게 생각한다"고 말했다.
이어 "축산물의 공정하고 투명한 유통질서를 확립하고 유통비용 절감을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다"고 밝혔다.
plum@newspim.com