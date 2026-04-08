경기문화재단 경기도미술관, 안산 초등생 '방과후 미술관' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기문화재단 경기도미술관이 8일 안산지역교육청과 연계해 초등생 대상 방과후 미술관 운영을 밝혔다.
- 상반기 4~5월은 20주년 전시 '흐르고 쌓이는'과 연계해 시 낭송과 시각 이미지 창작 활동을 진행한다.
- 하반기 9~10월은 '눈-길' 전시와 연계해 레이어 쌓기 조형 활동으로 현대미술 이해를 돕는다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기도미술관은 안산지역교육청과 연계해 안산 관내 초등학생들을 위한 지역 특화 교육 프로그램 '방과후 미술관'을 운영한다고 8일 밝혔다.
이번 프로그램은 상반기(4~5월)와 하반기(9~10월)로 나눠 진행되며, 미술관의 수준 높은 기획전시와 어린이의 눈높이에 맞춘 창작 활동을 결합한 융합형 교육이다.
상반기 프로그램은 소장품으로 구성한 경기도미술관 20주년 전시인 '흐르고 쌓이는'과 연계해 운영된다.
어린이들은 전시를 관람하며 현대미술 작품 속에 표현된 문학적 소재들을 시(詩)적 상상력으로 풀어내는 시간을 갖는다.
직접 시를 낭송하고, 시의 텍스트를 새로운 시각 이미지로 치환해 보는 활동을 통해 언어와 시각 예술의 경계를 넘나드는 색다른 창작 경험을 하게 될 예정이다.
하반기에는 새롭게 단장한 1층 프로젝트 갤러리에서 진행되는 G뮤지엄커넥트 '눈-길' 전시와 연계해 진행한다.
어린이들은 작품 속에서 회화의 다층적인 '레이어(Layer)'를 발견하고, 다양한 조형 재료를 활용해 자신만의 레이어를 쌓아가는 창작 활동에 참여한다.
이를 통해 현대미술의 구조를 깊이 있게 이해하고 자신의 내면을 다채롭게 표현하는 법을 배우게 될 것이다.
경기도미술관 관계자는 "어린 시절 미술관에서 경험하는 예술적 자극은 미래의 예술 애호가를 육성하는 소중한 밑거름이 될 것"이라며, "어린이들이 현대미술을 통해 삶의 지평을 넓히고 창의적인 미래 시민으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com