황진수 "논란있는 현 수영구청장 단수공천 왠 말인가"…컷오프 반발

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 황진수 국민의힘 예비후보가 부산 수영구청장 경선 과정에서 컷오프가 난 것에 대해 크게 반발하고 나섰다.

황 예비후보는 8일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "공정과 상식이 바로 서는 수영구를 위해 끝까지 나아가겠다"면서 "어떤 어려움 속에서도 포기하지 않겠다"고 밝혔다.

그는 "최근 국민의힘이 수영구청장 후보를 결정하는 과정에서, 당원과 구민의 뜻을 묻는 경선 절차를 생략했다"며 "현직 구청장을 단수공천으로 확정한 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 불만을 토로했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 황진수 국민의힘 부산 수영구청장 예비후보가 8일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 경선에서 컷오프가 된 것에 반발하며 '단수공천 철회하라'는 구호를 외치고 있다. 2026.04.08

그러면서 "공정하고 투명한 경쟁을 통해 후보를 선출하는 것은 민주주의의 기본이며, 당의 신뢰는 지탱하는 최소한의 원칙"이라며 "이러한 원칙을 외면한 채, 당원과 구민의 선택권을 제한하는 결과를 초래했다"고 직격했다.

이어 "국민의힘 지지율이 떨어지고 있는 시점에 각종 의혹이 제기된 강성태 구청장 단수공천이 왠 말인가"라며 "구민들은 지금 더 공정한 기회, 더 책임있는 리더십을 요구하고 있다"고 주장했다.

또 "구민과 함께 호흡하며 현장의 목소리를 듣고, 변화를 만들기 위해 구민의 불편을 해결하고, 예산을 확보하며 변화를 만들어가기 위해 노력해 왔다"면서 "이러한 노력과 성과에도 불구하고 경선의 기회조차 주지 않는다면 여기서 멈추지 않겠다"고 날 선 각을 세웠다.

황 예비후보는 "경선을 통해 검증된 후보만이 민주당을 이길 수 있고, 흠 없는 깨끗한 후보만이 민주당을 이길 수 있다"며 "수영구의 변화와 발전을 바라는 구민들의 뜻이 있는 한 저의 걸음도 멈추지 않을 것"이라고 목소리를 높였다.

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