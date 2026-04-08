수원시 4개구 보건소에 행정서비스 이용 무인정보단말기 설치

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 8일 장안·권선·팔달·영통구보건소에 배리어프리 키오스크를 설치했다.
- 디지털 약자 대상으로 수어 아바타·고대비 화면·다국어 안내 기능을 갖췄다.
- 팔달구 시범 후 3개 구로 확대하고 운영 모니터링을 통해 개선한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 장안·권선·팔달·영통구보건소에 장애인과 고령자 등 디지털 약자도 편리하게 사용할 수 있는 '배리어프리 키오스크'를 설치했다고 8일 밝혔다.
'배리어프리 키오스크'는 장애 유형, 연령에 관계없이 디지털 환경에서 차별 없이 행정서비스를 이용할 수 있도록, 접근성을 강화한 무인정보단말기다.
▲수어 아바타를 통한 수어 번역 ▲화면 높낮이 조절 ▲시각장애인을 위한 고대비 화면 ▲영어·중국어 다국어 안내 ▲방문 목적·층별 안내 기능 등을 갖춰 보건소를 찾는 시민들이 더 쉽고 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 돕는다.
수원시는 지난해 12월 팔달구보건소에 배리어프리 키오스크를 시범 설치해 운영한 후 이번에 다른 3개 구 보건소로 확대했다.
운영상황을 모니터링 해 개선 사항을 반영할 계획이다.
수원시 관계자는 "기술의 발전이 누군가에게 새로운 장벽이 되지 않도록, 배리어프리 키오스크를 도입했다"며 "누구나 차별 없이 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com