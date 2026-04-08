박형준 "보수 총결집으로 부산부터 나라 구하자…민주주의 최후의 보루"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 박형준 부산시장 예비후보가 경선 마지막 날 "부산에서부터 나라를 구하자"며 보수 진영의 총결집을 호소했다. 그는 이번 선거를 '대한민국 민주주의를 지키기 위한 마지막 전선'으로 규정했다.

박 후보는 8일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 선거는 부산의 미래이자 대한민국의 운명을 가르는 분기점"이라고 밝혔다.

그는 "이번 선거가 단순한 지방선거가 아니라 부산의 도약과 국가 균형을 결정하는 싸움"이라며 "승리하면 부산이 대한민국 재도약의 선도 도시로 다시 설 것"이라고 말했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 박형준 예비후보가 8일 오전 10시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이번 선거를 "부산의 미래이자 대한민국 민주주의를 지키기 위한 마지막 전선"이라고 규정하며 보수 진영의 전면 재결집을 촉구하고 있다.2026.04.08

그는 현 정권을 향해 "입법·행정권에 이어 사법부까지 장악하려는 시도를 하고 있다"며 "지방권력까지 넘어가면 대한민국은 사실상 일당 지배 국가로 전락할 위험이 있다"고 직격했다.

그러면서 "삼권분립과 법치주의가 흔들리고 대통령 사법 리스크를 가리기 위한 선택적 정의가 횡행하고 있다"며 "겉은 민주, 속은 독재의 현실을 바로잡아야 한다"고 날 센 각을 세웠다.

보수 진영 내부의 실망감을 인정하면서도 박 후보는 "보수를 버리면 결국 나라를 버리는 것"이라고 강조했다.

박 후보는 "제1야당으로서 국민과 당원들에게 실망을 안겨드린 책임을 피하지 않겠다"면서도 "지금은 주저앉을 때가 아니라 분노를 대한민국을 지키는 힘으로 바꿔야 한다"고 목소리를 높였했다.

또 "부산은 민주주의의 마지막 방파제이자 낙동강 전선"이라며 "부산이 지켜내면 대한민국이 다시 선다"고 했다. 박 후보는 "권력 독점의 물결을 막아낼 수 있는 곳이 부산"이라며 "부산에서 승리하면 대한민국 균형이 다시 바로 선다"고 주장했다.

기자들과 질의 응답 시간에서도 박 후보는 보수 통합 및 전략적 실용주의를 거듭 강조했다. 그는 "이번 경선 동안 부정적 공방 없이 정책 중심의 치열한 논쟁이 이뤄진 것은 아름다운 경선의 모범"이라고 평가했다.

경선 결과에 대해서는 "우리가 최선을 다했기 때문에 좋은 결과를 기대한다"며 "결과가 어떠하든 내부 하나로 뭉치겠다"고 약속했다.

개혁신당과의 통합 가능성에 대해 박 후보는 "선거를 앞두고는 전략적 실용주의가 중요하다"며 "중앙당 차원과 지방 단위에서 서로 협력할 방안을 모색하겠다"고 언급했다.

또 "개혁신당과의 단일화 논의도 그 중 하나이며 선거 무기의 다양성을 두고 포괄적인 아우름을 고민할 것"이라고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com