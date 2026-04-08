부산교육청, 학교운동부 운영 역량 강화 연수…청렴도·전문성 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 8일 9일 연수를 실시한다.
- 학교운동부 지도교사 400명 대상으로 역량 강화를 한다.
- 청렴 운영과 성인지 교육을 길라잡이로 안내한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 9일 부산교육연구정보원에서 학교운동부지도교사·지도자를 대상으로 '2026학년도 학교운동부 운영 역량 강화 연수'를 실시한다고 8일 밝혔다.
이번 연수는 학교운동부 관계자들의 청렴도·전문성을 높이기 위해 마련했다. 이날 초·중·고등학교 학교운동부지도교사 및 지도자 약 400명이 참석할 예정이다.
연수는 ▲투명하고 청렴한 학교운동부 운영 방안 ▲성인지 향상을 통한 안전하고 건전한 학교운동부 문화 조성에 관한 내용을 '2026학년도 학교운동부 운영 길라잡이'이 함께 안내할 예정이다.
김석준 교육감은 "더욱 투명하고 청렴한 학교운동부 운영과 전문성 향상에 좋은 기회가 될 것"이라며 "25년만에 부산에서 열리는 제55회 부산전국소년체전의 성공적인 개최와 학생선수들의 경기력 향상을 위해 적극적인 지원을 아까지 않겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com