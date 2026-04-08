韩国电动汽车市场快速增长 特斯拉与中国品牌逐渐主导格局

纽斯频通讯社首尔4月8日电 韩国电动汽车市场今年第1季度实现快速增长，但市场主导权正加速向外国品牌转移。

特斯拉商标。【图片=纽斯频通讯社、彭博社】

据汽车市场机构Car is you研究所7日发布的数据，今年1季度韩国电动汽车新车注册量达8.3529万辆，同比增长149.5%，市场占比突破20%，显示出电动汽车加速普及趋势。与此同时，进口乘用车注册量同比增长35.7%，在市场扩张中发挥主导作用。

其中，美国车企特斯拉表现突出。其主力车型特斯拉Model Y一季度注册量达1.5325万辆，位居进口车型首位，成为韩国电动汽车市场的重要标杆。

中国企业也在加快布局。比亚迪一季度销量达3968辆，市场份额持续提升。业内预计，随着极氪等中国品牌进入韩国市场，竞争将进一步加剧。

韩国本土车企方面，现代汽车和起亚电动车销量均实现增长，一季度合计销量超过5.3万辆，创历史新高。但分析认为，在市场快速扩大的背景下，本土企业未能主导增长方向，市场影响力有所减弱。

当前，韩国电动车市场正加速向中型SUV细分领域集中。业内指出，随着消费者对空间和性价比需求提升，该细分市场竞争将持续加剧。特斯拉通过推出多座版车型进一步扩大产品布局，同时中国品牌以价格优势切入市场，对既有格局形成冲击。

为应对竞争，现代汽车集团正通过推出多层级产品体系强化市场布局，包括发展入门级电动汽车和高端SUV车型，并推进电池技术和软件能力升级。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社