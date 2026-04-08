정인화 민주당 광양시장 후보 확정…재선에 한 발 더

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 전남도당이 8일 광양시장 경선 결과를 발표했다.
- 정인화 광양시장을 김태균 전남도의회 의장에 맞서 최종 후보로 확정했다.
- 경선은 권리당원 투표 50%와 시민 여론조사 50%로 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정 후보 겸손한 리더쉽, 미래 산업·생활 인프라 동시 도약 이끌겠다"
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 전남도당이 지난 6~7일 이틀간 실시한 전남 광양시장 경선 결과를 8일 발표하고 김태균 전남도의회 의장과 맞붙은 정인화 광양시장을 최종 후보로 확정했다.
민주당 전남도당에 따르면 광양시장 경선은 권리당원 투표 50%, 시민 여론조사 50%를 합산하는 국민참여경선 방식으로 진행됐다.
당초 경선에는 김태균 의장, 정인화 시장, 박성현 전 여수광양항만공사 사장, 이충재 당대표 특보 등 4명이 등록해 4파전 양상을 보였으나, 박성현 예비후보의 자격 박탈과 이충재 예비후보의 정인화 예비후보 지지선언으로 최종적으로는 2인 대결 구도로 재편됐다.
정인화 후보는 뉴스핌과의 통화에서 "당원과 시민들의 선택에 깊이 감사드린다"며 "논란으로 상처받은 시민들의 마음을 위로하겠다"고 말했다.
이어 "앞으로도 겸손하고 낮은 자세로 본선에 임하겠다"며 "광양의 미래 산업 경쟁력 강화와 생활 인프라 확충에 모든 역량을 쏟겠다"고 소감을 밝혔다.
민주당 전남도당의 경선에서 정인화 후보가 최종 후보로 확정되면서, 지역 정치권에선 "민주당 경선이 곧 본선"이라는 인식이 한층 강화되고 있다. 여권 우세 지역인 광양의 특성상 민주당 공천이 사실상 당선으로 이어진 사례가 많아, 정 후보가 본선에서도 유리한 고지를 점했다는 평가가 나온다.
다만 최근 자격이 박탈된 박성현 전 예비후보가 무소속 출마를 저울질하는 움직임이 전해지면서 6·3 지방선거가 단순한 일강구도가 아닌 '민주당 공천 불복·탈당 무소속' 구도로 재편될 가능성도 거론된다.
한편 더불어민주당 전남도당은 광양시를 포함한 도내 주요 시·군 기초단체장 공천을 이달 중순까지 마무리하고 6·3 지방선거를 향한 본격적인 총력 지원 체제에 돌입할 계획이다.
chadol999@newspim.com