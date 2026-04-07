"中, 이란산 석유 수입 늘려…美 제재에도 매년 수백억달러 구매"

AI 핵심 요약beta
- 중국이 이란산 석유 수입을 늘려 제재 충격을 완화했다.
- 이란은 중국에 원유를 판매하며 매년 수백억 달러 벌었다.
- 소규모 정유사와 위장 네트워크로 제재를 우회했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 중국이 이란산 석유 수입을 크게 늘리면서, 이란은 미국의 제재에도 불구하고 매년 수백억 달러를 벌어들여 충격을 상당 부분 흡수해 온 것으로 나타났다.
미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 6일(현지시간) 보도를 통해 중국의 지속적인 원유 수입 증가가 이란의 제재 부담을 덜어주는 재정적 '완충 장치' 역할을 했다고 전했다. 미국이 트럼프 1기 행정부 시절부터 이란산 석유 수출을 겨냥한 강도 높은 제재를 시행해왔지만, 이란은 이를 우회해 중국에 매달 수십억 달러 규모의 원유를 판매하고 있다는 관측이다.
보도에 따르면 서방의 제재가 강화되는 상황에서도 중국은 오히려 이란산 원유 수입을 늘렸다. 이란 전체 석유 생산량 중 중국 수출 비중은 약 10년 전 30% 수준에서 현재는 거의 전량에 근접한 수준까지 확대된 것으로 전해졌다.
이 같은 거래가 가능한 배경으로는 중국과 이란 간 협력을 기반으로 한 제재 회피 네트워크가 꼽힌다. 중국 내 구매자들은 이란과 협력해 관련 네트워크를 확장해 왔으며, 결제는 미국 제재 영향이 상대적으로 적은 중국 중소형 은행을 통해 이뤄지고 있다. 이란이 홍콩 등에 설립한 위장 회사들도 거래 과정에 활용된 것으로 알려졌다.
미국과의 마찰을 우려한 중국 국영 에너지 기업들이 거래에서 이탈한 이후, 이른바 '티팟(teapots)'으로 불리는 중국의 소규모 민간 정유사들이 이란산 원유의 주요 수입처로 자리 잡았다. 월스트리트저널은 이러한 구조를 통해 이란이 매년 중국으로부터 수백억 달러의 수익을 확보하고, 이를 글로벌 시장에서 활용할 수 있도록 자금 세탁까지 병행하고 있다고 보도했다.
한편 최근 미국과 이스라엘, 이란 간 군사적 긴장이 고조되고 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 이후에도, 해당 제재 회피 네트워크는 지속적으로 가동되고 있는 것으로 전해졌다.
sykim@newspim.com