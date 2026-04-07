경북도-대구시, 인재 양성 공모사업 공동 대응...전략 공유

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- 경북도와 대구시가 7일 초광역 인재 양성 국비 TF 2차 회의를 열었다.
- 초광역 인재 육성 800억원과 공유대학 네트워크 1200억원 공모 대응 전략을 공유했다.
- 대학 기업 연구원 확대 TF로 공동 과제 작성에 착수한다.
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교육부 초광역권 인재 육성·초광역 공유대학 네트워크 확대 분야 집중 논의
경북도, '권역 연합형 허브·플랫폼 초광역 네트워크' 모델 제안
[안동=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = 경북도와 대구시가 초광역 인재육성 국비 공모사업 공동 대응에 나섰다.
경북도와 대구시는 7일 경북도청에서 '초광역 인재 양성 국비 대응 TF' 2차 회의를 열고 △ 초광역 단위 인재 육성(총 800억 원, 과제당 100~150억 원 정도) △ 초광역 공유대학 네트워크 확대(총 1200억 원, 대경권 195억 원 정도) 등 교육부 공모사업에 대한 대응 전략을 공유했다.
특히 이날 회의에서는 미래 이동수단(Mobility), 반도체, 로봇 등 대구·경북 전략 산업별 양적·질적 경쟁력, 공간 기반, 경제권 형성, 혁신 역량 비교우위, 기존·신규 투자 방안과 전략 산업 관련 대학 특성화 학과 및 연구 장비 보유 현황, 연구·개발 및 기술 지원 사업 등 기업과 대학의 대응 역량 등이 집중 논의됐다.
또 대경권 전략 산업 인재 공급을 위한 거점 대학 중심의 지역 대학 간 공동 교육과정 운영, 관련 공동 연구, 창업 거점 역할 수행, 시설·장비 공유, 수도권·비수도권 연계 방안 등도 협의했다.
이 자리에서 경북도는 대학을 중심으로 행정 권역 간 벽을 허물고 생활권, 경제권 단위의 인재 육성과 산학연 협력 체계 구축을 위해 대구시와 역할을 분담하는 '권역 연합형 허브·플랫폼 초광역 네트워크' 모델을 제안했다.
경북도와 대구시는 그동안 논의된 전략을 기반으로 TF를 대학, 기업, 연구원으로 확대해 본격적인 공동 국비 대응 과제 작성에 들어가기로 뜻을 모았다.
이상수 경북도 지방시대정책국장은 "대구시에 있는 대학교를 졸업한 인재가 경북에 소재한 기업으로 취업하는 등 행정 경계가 무의미한 상황에서 대구·경북이 각각 인재 양성 국비 공모사업에 대응하는 것은 행정력 낭비이자 불필요한 소모적인 경쟁이다"며 공동 대응론의 당위성을 강조하고, "철저한 데이터 중심과 대구·경북 강점 및 특화를 기반으로 역할을 분담해 초광역 인재 양성 국비 공모사업에 공동으로 대응하고 꼭 성과를 내겠다"고 강조했다.
이날 회의에는 경북도와 대구시의 대학 정책 담당자와 대구·경북연구원, 대구·경북테크노파크 연구원, 라이즈(RISE) 센터 실무진 등이 참석했다.
nulcheon@newspim.com