식약처, HIV 감염 치료 희귀의약품 '선렌카주·선렌카정' 허가

AI 핵심 요약beta
- 식품의약품안전처가 7일 HIV-1 감염 치료용 수입 희귀의약품 선렌카주와 선렌카정을 허가했다.
- 두 약은 레나카파비르 성분으로 HIV-1의 캡시드 단백질을 억제하는 선택적 억제제다.
- 기존 항레트로바이러스요법 실패 환자의 다제내성 HIV-1 감염 치료에 사용된다.
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"환자 치료 기회 확대될 수 있도록"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 인체면역결핍바이러스(HIV-1) 감염 치료에 사용하는 수입 희귀의약품 '선렌카주'와 '선렌카정'이 허가됐다.
식품의약품안전처는 7일 HIV-1 감염 치료에 사용하는 수입 희귀의약품 '선렌카주'와 '선렌카정'를 허가했다고 밝혔다.
HIV-1는 백혈구의 일종인 CD4+ T세포를 표적으로 면역체계를 약화시키며 감염을 치료하지 않으면 후천성면역결핍증후군이 발생한다. 선렌카주와 선렌카정은 HIV-1의 캡시드 단백질을 표적으로 하는 선택적 억제제로 세포핵 안으로 유입해 차단한다.
'선렌카주'와 '선렌카정' 두 약은 레나카파비르로 성분은 같지만 제형에 따라 나뉜다. '선렌카주'는 주사제고 '선렌카정'은 정제 형태로 사용 목적과 투여 주기에 차이가 있다.
이 약은 기존 항레트로바이러스요법 실패로 다른 효과적인 치료요법을 제공할 수 없는 다제내성 HIV-1 감염 성인환자 치료제다. 식약처는 기존 치료제로 충족되지 않는 의료 수요에 대한 새로운 치료 기회를 제공할 것으로 기대한다고 밝혔다.
식약처는 '선렌카주'와 '선렌카정'을 '글로벌 혁신제품 신속심사 지원체계(GIFT)' 제46호로 지정하고 신속심사를 진행해 의료현장에 빠르게 도입될 수 있도록 노력했다.
식약처는 "규제과학 전문성을 기반으로 안전성·효과성이 충분히 확인된 치료제가 신속하게 공급돼 희귀·난치질환 환자의 치료 기회가 확대될 수 있도록 최선을 다할 예정"이라고 설명했다.
sdk1991@newspim.com