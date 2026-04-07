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2026.04.08 (수)
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[AI프리뷰] 7일 광주 KIA-삼성전, 적으로 만나는 양현종 최형우

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AI 핵심 요약

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  • KIA 타이거즈가 7일 광주에서 삼성 라���온즈와 1차전을 치른다.
  • KIA는 2승6패 최하위권이지만 네일이 선발로 삼성 타선을 막는다.
  • 삼성은 4위 상승세 속 최형우 복귀와 강타선으로 반격을 노린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

*AI를 활용해 해당 경기를 예상, 분석한 내용입니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2026 KBO 리그 KIA 타이거즈 vs 삼성 라이온즈 광주 경기 분석 (4월 7일)

4월 7일 오후 6시 30분, 광주-기아 챔피언스필드에서 2024 통합우승팀 KIA 타이거즈(2승 6패, 공동 최하위권)와 초반 상승세를 타고 있는 삼성 라이온즈(4승 1무 3패, 4위)가 팀간 1차전을 맞이한다. 선발 투수는 KIA 제임스 네일, 삼성 양창섭으로 예고됐다. 전년도 우승팀 KIA가 개막 이후 좀처럼 흐름을 찾지 못하며 최하위권에 머무는 가운데, 달빛 시리즈의 전통 라이벌 삼성과의 맞대결에서 반등의 계기를 마련할 수 있을지 주목된다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KIA 양현종이 12일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 시범경기 개막전에서 SSG 랜더스를 상대하고 있다. [사진=KIA] 2026.03.12 football1229@newspim.com

◆ 팀 현황
KIA 타이거즈 (2승 6패, 공동 최하위권)

KIA는 6일 기준 2승 6패(승률 0.250)로 롯데·키움과 함께 공동 최하위권을 기록 중이다. 2024 통합우승팀의 체면이 무색하게도 개막 이후 세 시리즈 연속 루징시리즈를 기록하며 좀처럼 상승 기류를 타지 못하고 있다. 다만 4월 5일 올러의 7이닝 무실점 호투에 힘입어 3-0으로 NC를 꺾으며 4연패를 끊고 분위기를 다소 되살렸다.

팀 내부 문제는 크게 두 가지다. 타선이 팀 타율 0.232로 리그 하위권에 머물며 특히 중심 타선(3-5번 타순 타율 0.215)이 득점 연결에 실패하고 있고, 국내 선발진이 이닝 소화와 경기 운영 모두에서 흔들리며 WHIP 2.20, 피출루율 0.417로 10개 구단 중 가장 높은 수치를 기록하고 있다. 반면 외국인 원투 펀치 네일과 올러는 건재하며, 이번 시리즈에서 팀 반등의 핵심 축을 담당할 것으로 보인다.

특히 이번 삼성전에는 지난해까지 KIA에서 뛰다 9년 만에 친정 삼성으로 복귀한 최형우와의 감정적 맞대결이 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

삼성 라이온즈 (4승 1무 3패, 4위)

삼성은 4승 1무 3패(승률 0.571)로 4위에 랭크되어 있으며, 팀 평균자책점 3.82로 리그 2위의 탄탄한 마운드를 자랑하고 있다. 4월 1~4일 두산·KT를 상대로 4연승을 질주하며 기세를 올렸으나, 5일 KT에 2-0으로 패하며 연승이 끊겼다.

타선은 시즌 전부터 '리그 1황'으로 평가받아온 강력한 화력을 보유하고 있다. 2025년 리그를 평정한 르윈 디아즈(2025년 50홈런·158타점)가 올해도 중심을 잡고 있으며, FA로 친정 복귀한 최형우(프로 통산 419홈런·1737타점), 구자욱, 강민호 등 경험 풍부한 클린업 트리오가 타선의 깊이를 더하고 있다. 구자욱-디아즈-최형우-김영웅으로 이어지는 중심 타선 구상이 그대로 실현되고 있다.


◆ 선발 투수 분석
-KIA 선발: 양현종

시범경기(3월 23일 대구 삼성전) 분석에 따르면 최고 구속이 139km에 그쳤지만, 코너를 찌르는 133km짜리 속구로도 타자를 얼어붙게 만드는 베테랑의 영리한 피칭을 보여줬다. 변화구는 슬라이더(주무기) + 체인지업 + 커브를 상황에 따라 배합하며 이닝을 조율한다.

2026 시즌 첫 등판(4월 1일 LG전)에서 양현종은 4이닝 3실점, ERA 6.75, 0승 1패를 기록하며 부진한 스타트를 끊었다. 1회말 1사 만루에서 LG 문성주에게 밀어내기 볼넷을 허용하는 등 4볼넷 제구 불안이 가장 큰 문제였다.

-삼성 선발: 양창섭

1999년생 양창섭은 원태인의 시즌 초반 부상 이탈로 인해 예상보다 일찍 선발 로테이션에 합류하게 됐다. 2025시즌 33경기 ERA 3.43을 기록했으며, 시즌 전 5선발 경쟁·불펜 병행을 전전하다가 부상자 발생으로 선발 4번째 자리를 맡게 됐다. 투심 패스트볼(141~144km)을 중심으로 땅볼 유도 전략을 구사하며, 코너 공략보다는 타자가 방망이를 대게 만드는 스타일이 특징이다.

2026 시즌 첫 등판인 4월 1일 두산전에서 2피안타 무사사구 무실점으로 호투 기미를 보였으나, 세부 이닝 소화 기록은 아직 제한적이다. 시범경기에서는 KIA전 포함 2경기 합계 8이닝 무실점(ERA 0.00)이라는 인상적인 성적을 거뒀다.

평가: 시범경기의 KIA전 무실점 성적과 달리, 정규 시즌에서 KIA의 네일–올러 투입 사이클을 피한 3차 선발 등판(양현종·이의리 제외)에서 상대하게 된다는 점이 삼성에 다소 유리하다. 그러나 KIA 광주 홈 마운드에서 날카로운 타격 집중도를 보이는 KIA 타선 – 특히 주장 나성범, 외국인 타자 카스트로 등 – 을 상대로 이닝을 어떻게 소화하느냐가 관건이다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 3월 31일 두산과의 경기에서 솔로 홈런을 기록했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.04.02 wcn05002@newspim.com

◆ 주요 변수
삼성 중심 타선 vs KIA 마운드

이번 경기의 핵심 구도는 삼성 타선의 화력이 네일의 삼성 킬러 투구를 얼마나 공략하느냐에서 결판난다. 디아즈–최형우–구자욱–강민호–김영웅으로 이어지는 삼성의 클린업 트리오는 리그 최고 수준의 장타력을 보유하고 있다. 특히 강민호는 개막 초반 부진(15타수 무안타)을 딛고 4일 경기에서 3안타 4타점으로 대폭발하며 타격 감각을 되찾았다. 네일의 투심-스위퍼 조합이 이 강타자들의 스윙을 어떻게 제어하느냐가 초반 흐름을 결정할 것이다.

최형우 복귀 효과

이번 시리즈 최대 감성 포인트는 9년 만에 삼성 유니폼을 입고 광주에 내려오는 최형우다. KIA 팬들에게 10시즌간 팀을 지킨 레전드였던 그가 이제 적군으로 광주 챔피언스필드 원정을 맞이한다. 프로 통산 419홈런·1737타점, 2025시즌에도 타율 0.307·24홈런·OPS 0.928을 기록한 최형우가 '옛집'에서 얼마나 위협적인 모습을 보여줄지가 이번 시리즈 최대 관전 포인트다.

KIA 타선 침묵 vs 탈출 여부

KIA 타선의 팀 타율 0.232는 심각한 수준이다. 3-5번 중심 타선의 타율 0.215는 더욱 문제적이다. 외국인 타자 해럴드 카스트로와 주장 나성범이 살아나야 네일의 투구를 뒷받침할 수 있다. 반대로 KIA가 양창섭을 초반 공략하는 데 성공하면 선수들의 자신감과 흐름이 한꺼번에 되살아날 수 있다. 이번 삼성 홈 시리즈가 KIA의 방향을 정할 분수령이라는 분석이 나오는 것은 그래서다.

삼성 선발 로테이션 공백

삼성은 원태인(굴곡근 부상), 맷 매닝(팔꿈치 부상)이 이탈한 상태에서 대체 선발 오러클린을 6주 단기 계약으로 합류시키며 선발진 공백을 메우고 있다. 양창섭은 당초 5선발·불펜 경쟁자였으나 부상 이탈 여파로 선발 4번째 자리를 맡은 것으로, 그가 얼마나 안정적으로 이닝을 소화하느냐가 삼성 불펜 운용의 핵심 변수가 된다.

◆ 양 팀 역대 상대 전적
'달빛 시리즈'라 불리는 이 전통의 라이벌 대결은 통산 785경기를 치른 KBO 최고의 빅매치다. 통산 전적은 삼성이 401승 12무 372패로 우세하지만, 최근 추세를 보면 KIA가 강세다.

 특히 2024년 한국시리즈에서는 KIA가 삼성을 4승 1패로 꺾고 통합우승을 달성하며 광주팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다. 2026 시범경기에서는 삼성이 3월 23일 KIA를 7-1로 꺾었고 3월 24일에는 KIA가 2-1로 역전승했다.

⚾ 종합 전망
이번 경기는 '고전하는 우승팀 KIA'와 '반등 기세의 삼성'이라는 뚜렷한 대비 속에 펼쳐지는 흥미로운 맞대결이다. 삼성은 마운드 안정(팀 ERA 3.82, 리그 2위)과 리그 최강급 타선이라는 두 가지 무기를 모두 보유하고 있다. 반면 KIA는 외국인 투수의 역투 이외에 타선 침묵이라는 내부 숙제를 풀어야 한다.

선발 매치업에서는 삼성전 통산 ERA 1.69라는 '삼성 킬러' 네일이 절대적 강자다. 반면 양창섭은 시범경기에서 KIA를 4이닝 무실점으로 막아내는 등 상대 팀 분석을 충분히 한 상태다. 결국 삼성 타선이 네일의 공략에 성공하느냐, KIA 타선이 꽁꽁 막혀온 침묵을 깨느냐에서 승패가 갈릴 가능성이 높다.

비공식적으로 네일의 삼성전 강세와 광주 홈 이점, 그리고 KIA의 연패 직후 반등 심리를 고려하면 KIA의 근소 우세가 점쳐지지만, 삼성 불방망이 군단의 한 방 – 특히 최형우의 광주 원정 홈런 – 이 경기 흐름을 한순간에 뒤집는 최대 변수가 될 것이다.

*위 내용은 생성형 AI로 예측한 경기 분석 [명령어 : 4월 7일 광주 KIA-삼성전 경기를 분석해줘=Perplexity]

iaspire@newspim.com

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황대헌 "임효준, 바지 벗긴뒤에도 놀려" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 쇼트트랙 국가대표 황대헌(27·강원도청)이 임효준(린샤오쥔) 사건, 이른바 '팀킬' 논란, 올림픽 인터뷰 태도 등 자신을 둘러싼 논란 전반에 대해 장문의 입장문을 내고 직접 해명했다. 황대헌은 지난달 인스타그램에서 "사실이 아닌 부분들까지 기정사실처럼 받아들여지고 있어 마음이 무거웠다"고 예고한 뒤, 6일 소속사 라이언앳을 통해 A4 6장 분량의 입장문을 통해 2019년 진천선수촌에서의 임효준 바지 사건, 2023~2024시즌 박지원과의 연이은 충돌, 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 인터뷰 태도 논란에 대한 자신의 입장을 전했다. [서울=뉴스핌] 최승주 인턴기자 = 쇼트트랙 국가대표 황대헌이 2023년 서울 송파구 제너시스BBQ본사에서 열린 ISU 세계 쇼트트랙 선수권대회 홍보대사 위촉식에서 홍보대사로 위촉된 후 소감을 말하고 있다. 2023.02.09 seungjoochoi@newspim.com 먼저 2019년 6월 진천선수촌에서 벌어진 임효준 사건에 대해 황대헌은 "암벽 훈련을 하던 중 임효준이 갑자기 달려와 바지와 속옷을 잡아당겨 엉덩이가 다 노출됐다. 주변에 여자 선수와 미성년 선수도 있었다"며 "동성끼리만 있는 상황도 아니었고, 속옷까지 벗기는 건 선을 넘은 행동이라 느꼈다. 너무 수치스럽고 당황스러웠다"고 주장했다. 사건 직후 임효준의 진심 어린 사과를 기대했지만 오히려 이름을 부르며 춤을 추는 등 장난과 조롱이 이어졌다고도 했다. 이후 언론 보도로 '성기 노출' 표현이 등장하자 황대헌 측 어머니가 먼저 임효준 측과의 만남을 제안했고 이 자리에서 임효준이 사과했다고 설명했다. 황대헌은 "그 자리에서 '형이 진심이라면 괜찮다'고 말했는데, 말이 끝나자마자 미리 프린트된 확인서에 서명을 요구받았다"고 했다. 해당 확인서에는 임효준의 잘못과 반성을 적는 대신 황대헌이 사과를 수용하고 화해했으며 처벌을 원치 않는다는 내용이 중심이었다고 주장하며 "그날을 기점으로 사과가 진심으로 다가오지 않았다"고 말했다. 당시 '집 앞 문전박대'로 알려진 장면에 대해서도 반박했다. 황대헌에 따르면, 그해 10월 임효준의 어머니가 예고 없이 집을 찾아와 1시간가량 대문을 두드려 주민 항의가 빗발쳤고 어머니가 경찰을 불러 돌려보냈을 뿐 본인과 임효준은 그 자리에 없었다는 것이다. 아울러 같은 날 훈련 중 자신이 여선수 엉덩이를 주먹으로 친 장난이 형사 사건으로 번져 피의자 신분으로 조사받았지만 해당 여선수가 '장난이었다'고 진술해 혐의없음 처분을 받았다고 해명했다. [밀라노=로이터뉴스핌] 밀라노 코르티나 2026 올림픽에 출전한 쇼트트랙 선수 황대헌이 지난 14일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 남자 1500m 시상식에서 은메달을 획득하고 포즈를 취하고 있다. 2026.02.11 photo@newspim.com 그러면서도 그는 "당시엔 너무 수치스럽고 감내하기엔 어린 나이였다"면서 "이렇게까지 될 일은 아니었는데 돌이킬 수 없는 상황이 된 건 안타깝다"고 했다. 임효준이 징계와 귀화까지 선택하는 과정 전체를 돌아보며 "시간이 많이 지났고, 임효준 선수가 올림픽에서 '나쁜 감정 없다'고 한 것처럼 나도 이제 괜찮다. 언제든 만나서 남은 오해를 풀고, 좋은 모습으로 경쟁하길 바란다"고 덧붙였다. 동료 박지원(서울시청)과의 '팀킬' 논란에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 "자신은 스피드와 파워 기반의 순간 가속으로 추월을 시도하는 공격형 스타일이고 박지원은 코스 마킹과 레이스 운영에 강한 안정적인 선두 주도형"이라며 "장점이 극명하게 달라 치열한 순위 싸움에서 부딪힐 일이 많았다"고 설명했다. 소속사를 통해 사과 의사를 전달해 직접 만나 사과했고 박지원이 이를 받아줬다고 밝혔다. 황대헌은 "단 한 번도 고의로 누군가를 방해하거나 해칠 생각으로 경기에 나선 적이 없다"고 강조하면서 "쇼트트랙 특성상 접촉·충돌 없이 타겠다고 약속드리면 거짓말이겠지만 오해의 소지가 없도록 더 조심하겠다"고 말했다. [밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 황대헌이 15일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 시상식에 오르며 주먹을 불끈 쥐고 있다. 2026.02.15 psoq1337@newspim.com 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서의 인터뷰 태도 논란에 대해서는 "전적으로 내 부족함 때문"이라며 고개를 숙였다. 남자 1500m 은메달 직후 금메달리스트 판트바우트가 "과거 황대헌의 전략을 벤치마킹했다"고 언급하자 관련 질문이 이어졌지만 황대헌은 "훌륭한 선수와 경쟁해 영광"이라는 짧은 말 뒤 말을 아껴 '답변 거부' 비판을 받았다. 그는 "추가 질문이 반복되면서 당황했고 마이크를 굽히는 행동도 오해를 불렀다"고 했다. "마이크 소리가 너무 크게 느껴져 다음 질문 안내 멘트가 그대로 방송되는 게 민망해 순간적으로 기울였을 뿐"이라며 "표정과 행동 모두 부족함에서 비롯된 것으로 관계자·팬 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 황대헌은 "이 입장문으로 비난이 멈출 것이라 기대하진 않는다"면서 "여전히 부족한 점이 많고 승부욕이 앞서 때로는 이기적인 모습도 보였다는 것을 안다"고 했다. 오는 2026-2027시즌 대표 선발전에는 나서지 않겠다고 밝히면서도 "국가대표 은퇴는 아니며, 서른을 넘겨 맞이할 다음 올림픽에도 도전하고 싶다"며 향후 복귀 가능성은 열어뒀다. 소속사 라이언앳은 "잘못 전달된 정보와 오해를 바로잡고, 본인의 부족함도 돌아보겠다는 취지"라고 설명하며 "황대헌은 현재 심리적·신체적으로 지쳐 이번 국가대표 선발전에는 나서지 않는다. 향후 국내 대회 출전은 컨디션을 보고 결정할 것"이라고 밝혔다. 또한 "황대헌 관련 악의적 허위사실 유포, 명예훼손, 성희롱, 인신공격성 게시물과 댓글을 수집 중이며 선처 없이 강경 대응하겠다"고 덧붙였다. psoq1337@newspim.com   2026-04-06 20:50

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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