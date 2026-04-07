[AI프리뷰] 7일 광주 KIA-삼성전, 적으로 만나는 양현종 최형우

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2026 KBO 리그 KIA 타이거즈 vs 삼성 라이온즈 광주 경기 분석 (4월 7일)

4월 7일 오후 6시 30분, 광주-기아 챔피언스필드에서 2024 통합우승팀 KIA 타이거즈(2승 6패, 공동 최하위권)와 초반 상승세를 타고 있는 삼성 라이온즈(4승 1무 3패, 4위)가 팀간 1차전을 맞이한다. 선발 투수는 KIA 제임스 네일, 삼성 양창섭으로 예고됐다. 전년도 우승팀 KIA가 개막 이후 좀처럼 흐름을 찾지 못하며 최하위권에 머무는 가운데, 달빛 시리즈의 전통 라이벌 삼성과의 맞대결에서 반등의 계기를 마련할 수 있을지 주목된다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KIA 양현종이 12일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 시범경기 개막전에서 SSG 랜더스를 상대하고 있다. [사진=KIA] 2026.03.12 football1229@newspim.com

◆ 팀 현황

KIA 타이거즈 (2승 6패, 공동 최하위권)

KIA는 6일 기준 2승 6패(승률 0.250)로 롯데·키움과 함께 공동 최하위권을 기록 중이다. 2024 통합우승팀의 체면이 무색하게도 개막 이후 세 시리즈 연속 루징시리즈를 기록하며 좀처럼 상승 기류를 타지 못하고 있다. 다만 4월 5일 올러의 7이닝 무실점 호투에 힘입어 3-0으로 NC를 꺾으며 4연패를 끊고 분위기를 다소 되살렸다.

팀 내부 문제는 크게 두 가지다. 타선이 팀 타율 0.232로 리그 하위권에 머물며 특히 중심 타선(3-5번 타순 타율 0.215)이 득점 연결에 실패하고 있고, 국내 선발진이 이닝 소화와 경기 운영 모두에서 흔들리며 WHIP 2.20, 피출루율 0.417로 10개 구단 중 가장 높은 수치를 기록하고 있다. 반면 외국인 원투 펀치 네일과 올러는 건재하며, 이번 시리즈에서 팀 반등의 핵심 축을 담당할 것으로 보인다.

특히 이번 삼성전에는 지난해까지 KIA에서 뛰다 9년 만에 친정 삼성으로 복귀한 최형우와의 감정적 맞대결이 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

삼성 라이온즈 (4승 1무 3패, 4위)

삼성은 4승 1무 3패(승률 0.571)로 4위에 랭크되어 있으며, 팀 평균자책점 3.82로 리그 2위의 탄탄한 마운드를 자랑하고 있다. 4월 1~4일 두산·KT를 상대로 4연승을 질주하며 기세를 올렸으나, 5일 KT에 2-0으로 패하며 연승이 끊겼다.

타선은 시즌 전부터 '리그 1황'으로 평가받아온 강력한 화력을 보유하고 있다. 2025년 리그를 평정한 르윈 디아즈(2025년 50홈런·158타점)가 올해도 중심을 잡고 있으며, FA로 친정 복귀한 최형우(프로 통산 419홈런·1737타점), 구자욱, 강민호 등 경험 풍부한 클린업 트리오가 타선의 깊이를 더하고 있다. 구자욱-디아즈-최형우-김영웅으로 이어지는 중심 타선 구상이 그대로 실현되고 있다.



◆ 선발 투수 분석

-KIA 선발: 양현종

시범경기(3월 23일 대구 삼성전) 분석에 따르면 최고 구속이 139km에 그쳤지만, 코너를 찌르는 133km짜리 속구로도 타자를 얼어붙게 만드는 베테랑의 영리한 피칭을 보여줬다. 변화구는 슬라이더(주무기) + 체인지업 + 커브를 상황에 따라 배합하며 이닝을 조율한다.

2026 시즌 첫 등판(4월 1일 LG전)에서 양현종은 4이닝 3실점, ERA 6.75, 0승 1패를 기록하며 부진한 스타트를 끊었다. 1회말 1사 만루에서 LG 문성주에게 밀어내기 볼넷을 허용하는 등 4볼넷 제구 불안이 가장 큰 문제였다.

-삼성 선발: 양창섭

1999년생 양창섭은 원태인의 시즌 초반 부상 이탈로 인해 예상보다 일찍 선발 로테이션에 합류하게 됐다. 2025시즌 33경기 ERA 3.43을 기록했으며, 시즌 전 5선발 경쟁·불펜 병행을 전전하다가 부상자 발생으로 선발 4번째 자리를 맡게 됐다. 투심 패스트볼(141~144km)을 중심으로 땅볼 유도 전략을 구사하며, 코너 공략보다는 타자가 방망이를 대게 만드는 스타일이 특징이다.

2026 시즌 첫 등판인 4월 1일 두산전에서 2피안타 무사사구 무실점으로 호투 기미를 보였으나, 세부 이닝 소화 기록은 아직 제한적이다. 시범경기에서는 KIA전 포함 2경기 합계 8이닝 무실점(ERA 0.00)이라는 인상적인 성적을 거뒀다.

평가: 시범경기의 KIA전 무실점 성적과 달리, 정규 시즌에서 KIA의 네일–올러 투입 사이클을 피한 3차 선발 등판(양현종·이의리 제외)에서 상대하게 된다는 점이 삼성에 다소 유리하다. 그러나 KIA 광주 홈 마운드에서 날카로운 타격 집중도를 보이는 KIA 타선 – 특히 주장 나성범, 외국인 타자 카스트로 등 – 을 상대로 이닝을 어떻게 소화하느냐가 관건이다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 3월 31일 두산과의 경기에서 솔로 홈런을 기록했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.04.02 wcn05002@newspim.com

◆ 주요 변수

삼성 중심 타선 vs KIA 마운드

이번 경기의 핵심 구도는 삼성 타선의 화력이 네일의 삼성 킬러 투구를 얼마나 공략하느냐에서 결판난다. 디아즈–최형우–구자욱–강민호–김영웅으로 이어지는 삼성의 클린업 트리오는 리그 최고 수준의 장타력을 보유하고 있다. 특히 강민호는 개막 초반 부진(15타수 무안타)을 딛고 4일 경기에서 3안타 4타점으로 대폭발하며 타격 감각을 되찾았다. 네일의 투심-스위퍼 조합이 이 강타자들의 스윙을 어떻게 제어하느냐가 초반 흐름을 결정할 것이다.

최형우 복귀 효과

이번 시리즈 최대 감성 포인트는 9년 만에 삼성 유니폼을 입고 광주에 내려오는 최형우다. KIA 팬들에게 10시즌간 팀을 지킨 레전드였던 그가 이제 적군으로 광주 챔피언스필드 원정을 맞이한다. 프로 통산 419홈런·1737타점, 2025시즌에도 타율 0.307·24홈런·OPS 0.928을 기록한 최형우가 '옛집'에서 얼마나 위협적인 모습을 보여줄지가 이번 시리즈 최대 관전 포인트다.

KIA 타선 침묵 vs 탈출 여부

KIA 타선의 팀 타율 0.232는 심각한 수준이다. 3-5번 중심 타선의 타율 0.215는 더욱 문제적이다. 외국인 타자 해럴드 카스트로와 주장 나성범이 살아나야 네일의 투구를 뒷받침할 수 있다. 반대로 KIA가 양창섭을 초반 공략하는 데 성공하면 선수들의 자신감과 흐름이 한꺼번에 되살아날 수 있다. 이번 삼성 홈 시리즈가 KIA의 방향을 정할 분수령이라는 분석이 나오는 것은 그래서다.

삼성 선발 로테이션 공백

삼성은 원태인(굴곡근 부상), 맷 매닝(팔꿈치 부상)이 이탈한 상태에서 대체 선발 오러클린을 6주 단기 계약으로 합류시키며 선발진 공백을 메우고 있다. 양창섭은 당초 5선발·불펜 경쟁자였으나 부상 이탈 여파로 선발 4번째 자리를 맡은 것으로, 그가 얼마나 안정적으로 이닝을 소화하느냐가 삼성 불펜 운용의 핵심 변수가 된다.

◆ 양 팀 역대 상대 전적

'달빛 시리즈'라 불리는 이 전통의 라이벌 대결은 통산 785경기를 치른 KBO 최고의 빅매치다. 통산 전적은 삼성이 401승 12무 372패로 우세하지만, 최근 추세를 보면 KIA가 강세다.

특히 2024년 한국시리즈에서는 KIA가 삼성을 4승 1패로 꺾고 통합우승을 달성하며 광주팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다. 2026 시범경기에서는 삼성이 3월 23일 KIA를 7-1로 꺾었고 3월 24일에는 KIA가 2-1로 역전승했다.

⚾ 종합 전망

이번 경기는 '고전하는 우승팀 KIA'와 '반등 기세의 삼성'이라는 뚜렷한 대비 속에 펼쳐지는 흥미로운 맞대결이다. 삼성은 마운드 안정(팀 ERA 3.82, 리그 2위)과 리그 최강급 타선이라는 두 가지 무기를 모두 보유하고 있다. 반면 KIA는 외국인 투수의 역투 이외에 타선 침묵이라는 내부 숙제를 풀어야 한다.

선발 매치업에서는 삼성전 통산 ERA 1.69라는 '삼성 킬러' 네일이 절대적 강자다. 반면 양창섭은 시범경기에서 KIA를 4이닝 무실점으로 막아내는 등 상대 팀 분석을 충분히 한 상태다. 결국 삼성 타선이 네일의 공략에 성공하느냐, KIA 타선이 꽁꽁 막혀온 침묵을 깨느냐에서 승패가 갈릴 가능성이 높다.

비공식적으로 네일의 삼성전 강세와 광주 홈 이점, 그리고 KIA의 연패 직후 반등 심리를 고려하면 KIA의 근소 우세가 점쳐지지만, 삼성 불방망이 군단의 한 방 – 특히 최형우의 광주 원정 홈런 – 이 경기 흐름을 한순간에 뒤집는 최대 변수가 될 것이다.

*위 내용은 생성형 AI로 예측한 경기 분석 [명령어 : 4월 7일 광주 KIA-삼성전 경기를 분석해줘=Perplexity]

iaspire@newspim.com