[프로축구] '인천 5위 견인' 무고사, K리그1 6라운드 MVP

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹이 7일 K리그1 6라운드 MVP로 무고사를 선정했다.
- 무고사는 5일 김천전에서 멀티골로 2-1 승리를 이끌었다.
- 인천은 연승으로 5위로 도약하고 강원은 베스트 팀이 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인천 유나이티드의 간판 골잡이 무고사가 K리그1 지형도를 뒤흔들며 라운드 최고의 별로 떠올랐다.
한국프로축구연맹은 7일 K리그1 2026 6라운드 MVP로 무고사를 선정했다고 밝혔다. 무고사는 지난 5일 김천 상무와의 홈 경기에서 멀티골을 터뜨리며 팀의 2-1 승리를 외끌이했다.
이날 무고사는 전반 10분 이명주의 패스를 받아 감각적인 로빙 슈팅으로 선제골을 뽑아냈고, 전반 종료 직전에는 침착하게 페널티킥을 성공시켰다. 시즌 5, 6호 골을 몰아친 무고사는 야고(울산 HD·4골)를 따돌리고 득점 단독 선두를 질주했다. 무고사의 활약 덕분에 최하위였던 인천은 시즌 첫 연승을 기록하며 단숨에 리그 5위(승점 7)로 도약했다. 인천과 김천의 경기는 6라운드 베스트 매치로 뽑혔다.
6라운드 베스트 팀은 광주FC를 3-0으로 완파하고 시즌 첫 승을 신고한 강원FC가 차지했다. 강원은 강투지, 모재현, 이유현의 고른 득점포를 앞세워 강릉 안방을 열광케 했다.
psoq1337@newspim.com