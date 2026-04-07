권순기 예비후보, 진주 교육도시 위상 회복 공약 제시…"진주를 교육수도로"

AI 핵심 요약beta
- 권순기 경남교육감 예비후보가 7일 진주시청에서 진주를 교육 수도로 되살리는 지역 맞춤형 교육 혁신 공약을 발표했다.
- 경남과학고의 영재학교 전환, 경남형 IB 도입, 캠퍼스 공유학교 운영 등으로 수월성 교육을 강화하겠다고 밝혔다.
- 중앙중학교 이전, 진명여중 남녀공학 전환, 노후 학교 시설 개선으로 교육 인프라를 개선하겠다고 약속했다.
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 권순기 경남교육감 예비후보가 진주를 '교육 수도'로 되살리겠다는 지역 맞춤형 교육 혁신 공약을 내놨다.
권 예비후보는 7일 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "진주는 대한민국 근현대 교육의 중심지였지만, 인프라 노후화와 인재 유출로 위상이 흔들리고 있다"며 "경남 교육의 심장인 진주에서부터 변화의 바람을 일으키겠다"고 밝혔다.
주요 공약으로 경남과학고의 영재학교 전환을 제시했다. 그는 "명칭 변경을 넘어 교육과정 자율성을 확대하고 연구 중심형 교육체제를 구축해 전국 단위 인재를 진주로 유치하겠다"며 "지역 학생들도 외부로 나가지 않고 세계 수준의 교육을 받을 수 있도록 하겠다"고 강조했다.
일반고 경쟁력 강화도 핵심 과제로 담았다. 권 예비후보는 "경남형 IB(국제 바칼로레아) 도입과 과목별 중점학교 육성을 통해 수월성과 평준화 교육의 균형을 모색하겠다"고 말했다. 경상국립대·진주교대 등 지역 대학과 연계한 '캠퍼스 공유학교' 운영으로 일반고 학생이 대학 수업과 시설을 활용할 수 있도록 하겠다"는 계획이다.
지역 대학과 연계한 진로 교육 확대도 추진한다. 그는 "경상국립대 옛 경남과기대 캠퍼스 유휴공간에 '지역대학 홍보관'을 설치해 중·고교생에게 진로 체험과 입시 정보를 제공하는 종합 거점으로 만들겠다"고 설명했다.
도심 밀집지역 중학교 이전과 남녀공학 전환도 주요 공약에 포함됐다. 중앙중학교를 초장동으로 이전하고 진명여중의 남녀공학 전환을 조속히 추진해 통학 거리 불편과 학교 부족 문제를 해소하겠다는 구상이다.
진주를 비롯한 도내 유휴 학교 부지를 '교육·문화·체육 복합공간'으로 조성해 지역 순환형 교육 플랫폼으로 활용할 방침이다. 40년이 넘은 혜광학교 이전도 검토하며, 노후 시설로 인한 통학 안전과 과밀 문제 해결도 약속했다.
권 예비후보는 "경상국립대 통합을 가장 빠르게 성공시킨 경험을 토대로 지역 교육의 생존 모델을 완성했다"며 "이제 그 성과를 초·중·고 교육 혁신으로 확장해 진주를 다시 대한민국 대표 교육도시로 만들겠다"고 목소리를 높였다.
news2349@newspim.com