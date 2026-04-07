韩获取1.1亿桶替代原油 多渠道应对能源风险

纽斯频通讯社世宗4月7日电 韩国政府7日表示，已从17个国家获取共计1.1亿桶替代原油，以应对中东局势带来的能源供应短缺。

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韩国产业通商部产业资源安全室长梁基旭在当天举行的中东局势例行发布会上介绍，上述替代原油中，按合同计算4月约为5000万桶，6月约为6000万桶。相关原油主要来自沙特阿拉伯、美国、巴西、澳大利亚、加拿大、刚果、加蓬等17个国家。

在推进获取替代原油之余，韩国还加快战略储备油置换工作。目前国内4家炼油企业申请的置换规模已超3000万桶，较此前增加约1000万桶。其中已有2项合同完成并进入运输阶段，预计本周还将新增4项以上合同。

同时，韩国政府正对关键产业和民生物资供应链进行全面检查。产业通商部产业政策官李玟雨表示，氦气、铝轮毂、硫酸镍、乙烯等半导体、汽车、电池和造船领域关键材料供应总体稳定；医疗领域相关物资库存充足、原料供应稳定。

不过，部分领域仍面临压力。政府指出，预拌混凝土添加剂目前主要满足国内需求；涂料行业则面临原材料价格上涨及潜在供应减少风险。为此，政府计划通过适用进口监管特例，缩短相关原材料进口周期。

针对包装材料等民生相关领域，韩国政府已成立跨部门工作组，持续监测市场情况，并着力保障方便面包装、奶粉包装等重点商品供应稳定。同时，将通过区域调配机制确保按量收费垃圾袋等生活必需品不断供。

韩国政府表示，将继续密切关注中东局势发展，强化能源及关键物资供应保障，并在必要时采取前瞻性应对措施，以维护经济稳定运行。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社