韩国派特使出访中东及周边国家 加紧获取能源供应

纽斯频通讯社首尔4月7日电 韩国总统秘书室长姜勋植7日表示，当晚将以总统战略经济合作特使身份启程访问哈萨克斯坦、阿曼和沙特阿拉伯，就能源合作问题开展磋商，重点推进追加获取原油和石脑油等能源。

资料图：韩国总统秘书室长姜勋植。【图片=纽斯频通讯社】

姜勋植当天在总统府青瓦台春秋馆举行的记者会上表示，将与产业通商部等相关部门及国内能源企业一道开展高层对接，推动与有关国家及企业的务实合作，并在油轮及石油产品运输过程中提供必要支持，确保能源供应稳定。

他说，韩国政府此前已与阿联酋达成协议，优先获得2400万桶原油供应，目前相关原油及石脑油正陆续运抵韩国。

姜勋植指出，韩国能源进口对霍尔木兹海峡依赖度较高，按去年数据，原油和石脑油分别有61%和54%经该航线。在中东局势持续不稳定的背景下，开拓替代供应渠道具有重要意义。

在经济运行方面，他表示，目前中东局势对韩国宏观经济的影响总体可控。数据显示，韩国3月出口额达861亿美元，同比增长48%；消费方面亦保持增长态势，信用卡使用额3月和4月分别增长7%和13.1%。

不过，姜勋植同时强调，当前危机已持续一个多月，其后续影响仍存在不确定性，政府将坚持前瞻性应对，防范风险外溢。

此外，韩国政府正对尿素、涂料、垃圾袋等关键物资实施动态监测机制，一旦出现异常情况，将及时采取措施保障供应稳定。

姜勋植还表示，将依法打击借机传播虚假信息、扰乱市场秩序的行为，维护社会稳定和经济运行秩序。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社