부산대, 노동부 대학지원사업 3개 부문 선정…청년 취업 지원 체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산대가 7일 고용노동부 2026년 대학지원사업 3개 부문을 선정됐다.
- 대학일자리플러스센터 등 사업으로 취업 전 주기 지원 체계를 강화한다.
- 5년간 78억 원 투입해 학생과 지역 청년 취업 경쟁력을 높인다.
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78억 원 국비 확보로 체계적 지원
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산대학교는 고용노동부 주관 '2026년 대학지원사업' 3개 부문이 최종 선정됐다고 7일 밝혔다. 이로써 부산대는 재학생과 지역 청년을 대상으로 한 '취업 전 주기 맞춤형 지원 체계'를 본격 강화한다.
이번에 부산대가 선정된 사업은 ▲대학일자리플러스센터 사업(일반형) ▲재학생 맞춤형 고용서비스 사업 ▲일자리 첫걸음 보장센터 사업이다.
5년간 총 78억 원(연 15억 6000만 원) 규모의 국고와 지자체·대학 대응투자를 확보해 입학부터 졸업 후까지의 청년 취업 지원 체계를 완성하는 것이 핵심 목표다.
부산대는 학내 공간뿐 아니라 부산대 지하철역 인근 롯데시네마 오투관에 전용 운영 공간을 마련하고, 전문 상담 인력을 전면 배치해 3개 사업을 유기적으로 연계 운영할 계획이다. 이를 통해 학생들의 실질 취업 경쟁력 강화와 지역 청년의 일자리 미스매치 해소에 앞장서겠다는 구상이다.
대학일자리플러스센터 사업은 재학생·졸업생뿐 아니라 지역 청년까지 포함한 진로 탐색·취업 상담 거점 기능을 수행한다.
전국 5개 대학이 일반형으로 신규 선정됐으며, 연 3억 원(국비 2억 원, 지자체·대학 대응 1억 원)이 투입된다. 자기소개서·면접 특강, 취업 캠프, 현직자 직무 멘토링, 면접 이미지 컨설팅 등 진로 역량 강화 프로그램을 신설해 집중 지원한다.
재학생 맞춤형 고용서비스 사업은 1학년 신입생부터 휴학생까지 전 학년을 대상으로 AI 기반 직업탐색(잡케어) 1차 상담을 진행하고, 저학년의 '빌드업' 경력개발로드맵과 고학년의 '점프업' 취업활동계획 수립으로 나눠 심층 상담을 제공한다. 전국 7개 대학이 신규 선정된 이 사업에는 연 6억 6000만 원의 국비가 전액 지원된다. 참여 요건을 충족하면 소정의 참여 수당(포인트)도 지급된다.
일자리 첫걸음 보장센터 사업은 졸업 후 미취업 청년과 퇴사 후 구직자 등 지역 청년 DB를 활용해 심리 상태와 구직 단계를 분석한 뒤 맞춤형 서비스를 제공하는 데 초점을 둔다.
전국 10개 대학이 선정된 이 사업에는 연 6억 원의 국비가 투입된다. 구직 의욕 고취와 심리 상담을 통해 자신감을 회복하고, 실무 역량 강화와 취업 연계까지 밀착 지원하는 구조다.
산업 구조의 빠른 변화와 고용 불안 속에서 흔히 졸업 예정자에만 집중됐던 기존 취업 지원과 달리, 이번 3개 사업 동시 선정을 통해 부산대는 저학년 조기 진로 탐색부터 졸업 후 미취업 청년 관리까지 빈틈 없는 지원 체계를 구축하게 됐다.
부산시와 금정구 등 지자체의 대응투자 협력으로 탄탄한 지역 청년 고용 거버넌스를 다진 점이 이번 성과의 핵심으로 평가된다. 부산대는 최근 본격화한 부산시 '지역혁신중심 대학지원체계(RISE)' 사업과도 연계해 대학에서 양성된 인재가 지역에 정주하며 장기적으로 일자리 선순환을 형성하는 생태계를 조성할 계획이다.
이기영 부산대 학생처장(사회복지학과 교수)은 "고용노동부 주요 지원사업 3개 부문 동시 선정은 입학부터 졸업, 나아가 졸업 후 미취업생까지 책임지겠다는 부산대의 의지를 보여주는 성과"라며 "재학생뿐 아니라 지역 청년들이 성공적으로 사회에 첫발을 내디딜 수 있도록 실효성 있는 맞춤형 고용 서비스를 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com