대구 수성문화재단, '뚜비' 봄 여행으로 대만 관광객 사로잡아

AI 핵심 요약beta
- 대구 수성문화재단은 4일 대만 관광객 36명을 수성못에 초대했다.
- 대만 여행사와 협력해 뚜비 캐릭터 체험 코스를 개발했다.
- 웰니스 프로그램 홍보로 3월 말 연구소 관계자 21명 유치했다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성문화재단은 지난 4일 벚꽃이 활짝 핀 수성못에 대만 관광객 36명이 방문했다고 7일 밝혔다. 이들은 대구공항과 대만 타오위안공항을 잇는 전세기를 이용해 한국 벚꽃 투어에 참가했다고 7일 밝혔다. 관광객들은 수성못 그림책도서관에서 수성구 캐릭터 '뚜비'의 환영을 받고, '뚜비 느린 우체통'을 활용한 그림엽서 그리기 체험에 참여했다.
수성문화재단은 지난해부터 대만을 의료·웰니스 관광 제2의 타깃 국가로 선정하고 현지 홍보 마케팅을 추진해왔다. 올해는 대만 대형 여행사와 협력해 '뚜비' 캐릭터를 활용한 다양한 체험형 관광 코스를 개발하며 대만 관광객 유치에 적극 나서고 있다.
또한 건강과 미식에 관심이 높은 대만 관광객에게 한방과 웰니스 체험 중심의 'K-웰니스 아카데미'와 한국전통문화체험관의 '동의보감 음식체험' 프로그램을 홍보했다. 그 결과, 지난 3월 말에는 대만 발효음식 연구소 '베허쉐이 푸드 라이브러리 타이완(Beher Shay Food Library Taiwan)' 관계자 21명이 해당 프로그램에 참여하기도 했다.
재단은 하반기에도 한국관광공사와 연계한 대만 현지 홍보 행사를 개최하고, '뚜비'를 활용한 특화 관광 코스를 적극 알리는 등 대만 관광객 유치 확대에 지속적으로 힘쓸 예정이다.
yrk525@newspim.com