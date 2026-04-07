김대권 수성구청장 예비후보 '활기 넘치는 생활체육도시' 비전 제시

AI 핵심 요약beta
- 김대권 수성구청장 예비후보가 7일 생활체육도시 수성 조성을 공약으로 제시했다.
- 수성구는 체육시설 균형 배치와 노후 개선으로 생활체육 환경을 체계화한다.
- 문화 거점과 연계해 전 세대 맞춤 프로그램을 확대하며 참여 대회를 활성화한다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=김대권 수성구청장 예비후보는 구민 누구나 일상 속에서 쉽게 참여하고 즐길 수 있는 생활체육 환경을 구축하는 '활기 넘치는 생활체육도시 수성' 조성을 핵심 공약으로 제시했다. 김 예비후보는 "생활체육은 건강을 넘어 도시의 활력과 공동체를 만드는 기반"이라며 "수성구 전역을 언제 어디서나 운동할 수 있는 생활체육 중심 도시로 만들겠다"고 밝혔다.
수성구는 그동안 고산구민운동장, 진밭골 생활체육센터, 행복드림센터 등 다양한 체육 인프라를 확충하며 생활체육 기반을 꾸준히 확대해 왔다. 이러한 성과를 바탕으로 앞으로는 권역별 체육시설의 균형 배치와 노후 시설 개선을 통해 보다 체계적인 생활체육 환경을 구축해 나갈 계획이다.
특히 이번 공약은 단순한 체육시설 확대를 넘어, 수성구가 추진 중인 '목적지가 되는 도시' 전략과 연계된 점에서 주목된다. 수성못과 들안예술마을, 미술관 클러스터 등 문화 거점과 라이온즈파크를 중심으로 한 스포츠 인프라를 연결해 운동과 문화, 관광이 함께 어우러지는 체류형 도시 구조를 완성하겠다는 구상이다. 이는 사람들이 자연스럽게 찾아와 머무르며 일상 속에서 운동과 휴식을 함께 누릴 수 있는 환경을 조성하겠다는 방향과 맞닿아 있다.
또한 생활체육을 특정 계층이 아닌 전 세대가 함께 누릴 수 있도록 어르신 맞춤형 건강 프로그램, 청년·직장인을 위한 야간·주말 스포츠 활성화, 어린이·청소년 체험 프로그램 확대, 장애인 생활체육 참여 기회 확대 등 생애주기별 맞춤형 정책도 함께 추진할 예정이다.
아울러 생활체육의 참여 기반을 더욱 넓히는 정책도 함께 추진한다. 각종 생활체육 대회와 스포츠 프로그램을 확대하고, 주민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 환경을 조성해 일상 속 체육활동을 활성화하겠다는 계획이다. 이는 문화와 교육을 생활 속 참여로 확장해 온 수성구의 정책 흐름을 생활체육 분야까지 이어가는 전략으로 평가된다.
김대권 예비후보는 "이제 도시는 단순히 사는 공간을 넘어 건강하고 활력 있는 삶을 제공해야 한다"며 "생활체육을 통해 구민의 일상이 건강해지고, 도시 전체가 살아 움직이는 활력 있는 공간으로 거듭나야 한다"고 강조했다.
yrk525@newspim.com