인간 한계 넘는 봄의 질주…900여 명 달린다

AI 핵심 요약beta
- 청남대울트라마라톤조직위가 11일 청남대에서 900여 명이 100km 울트라마라톤을 뛴다.
- 청남대 본관 출발해 옥천·보은 피반령 거쳐 16시간 제한으로 완주한다.
- 역대 최다 참가로 안전장비·자원봉사·식사 제공하며 청남대 알린다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청남대의 봄 들녘을 무대로 전국 각지의 울트라마라톤 매니아 900여 명이 인간의 한계에 도전한다.
제22회 청남대 울트라마라톤 전국대회가 오는 11일 오후 4시 옛 대통령별장 청남대에서 출발해 다음 날 오전 8시까지 이어진다.
청남대울트라마라톤조직위원회(위원장 신현길)가 주최하는 이번 대회는 2003년 첫 대회 이후 23년을 이어온 국내 대표 울트라마라톤 행사다.
참가자들에게는 '한 번 완주해야 진짜 마라토너'로 불릴 만큼 명성 높은 메이저 대회로 꼽힌다.
이번 레이스는 청남대 본관 정문을 출발해 옥천군 안내면과 보은군 수한면, 피반령을 거쳐 다시 청남대로 돌아오는 100km 코스로 구성됐다.
제한시간은 16시간이다. 밤새 이어지는 코스에서 참가자들은 체력과 정신력을 동시에 시험받게 된다.
청남대 울트라마라톤은 과거 대통령들이 휴식과 치유를 위해 찾던 공간에서 시작과 끝을 맞이하는 대회라는 점에서 참가자들에게 특별한 의미를 지닌다.
올해는 역대 최다 인원이 등록하며 '청남대의 밤'을 밝힐 예정이다.
조직위는 안전한 진행을 위해 야간주행 장비점검, 코스별 자원봉사자 배치, 보험 가입, 생수·야식 제공 등 만반의 준비를 마쳤다. 완주 후에는 모든 참가자를 대상으로 식사가 제공된다.
청남대 관계자는 "이번 대회를 통해 레이크파크 핵심 거점인 청남대를 전국에 널리 알릴 수 있는 좋은 계기로 삼겠다"며 "행사가 안전하고 성공적으로 치러질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com