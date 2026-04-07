익산 용안생태습지 튤립 개화…봄철 상춘객 발길 기대

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 7일 용안생태습지 튤립 개화 발표했다.
- 지난해 11월 식재한 튤립이 꽃망울 터뜨리기 시작했다.
- 노란색·빨간색 튤립 이달 만개하며 봄 풍경 선사한다.
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유채·양귀비 등 계절별 초화류 순차 개화 이어져
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시 용안생태습지 내 초화류 경관단지가 형형색색 튤립으로 물들며 본격적인 봄철 상춘객 맞이에 나선다.
익산시는 지난해 11월 식재한 튤립 구근이 월동을 마치고 최근 꽃망울을 터뜨리기 시작했다고 7일 밝혔다.
현재 노란색과 빨간색 튤립이 점진적으로 개화하고 있으며, 이달 중 단지 전체가 만개해 절정에 이를 것으로 예상된다.
선명한 색감의 튤립 군락은 용안생태습지의 자연경관과 어우러져 시민과 방문객들에게 아름다운 봄 풍경을 선사할 것으로 보인다.
시는 용안생태습지를 시민들이 일상 속에서 휴식과 계절의 변화를 함께 느낄 수 있는 공간으로 조성하기 위해 초화류 경관단지를 지속적으로 가꾸고 있다.
4월에는 바람개비 정원이 조성되고, 이어 유채(4~5월), 꽃양귀비(5~6월), 수레국화(5~8월), 끈끈이대나물(5~8월) 등이 순차적으로 개화해 계절마다 색다른 매력을 선보일 예정이다.
익산시 관계자는 "시민들이 일상 속에서 봄의 정취를 만끽하며 힐링할 수 있도록 정성껏 가꿨다"며 "앞으로도 지속적인 경관 조성을 통해 다시 찾고 싶은 아름다운 도시 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com