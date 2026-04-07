전북교육청, 유아 정서·심리지원 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 7일 유아 정서·심리지��� 사업을 추진한다.
- 3~5세 유아 300명 대상 개별 상담과 150학급 집단상담을 실시한다.
- 학부모·교사 연수 강화와 지원센터 확대로 사각지대 없는 체계를 구축한다.
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7개 센터 연계 전 지역 심리 방역망 구축 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 유아기 정서 발달 지원을 위한 심리지원 사업에 나선다.
전북교육청은 유치원과 어린이집에 다니는 3~5세 유아를 대상으로 '유아 정서·심리지원 사업'을 추진한다고 7일 밝혔다.
이번 사업은 지역 육아종합지원센터와 협력해 정서·심리 문제를 겪는 유아의 안정적인 발달을 지원하기 위한 것이다.
교육청은 유아 300명을 대상으로 개별 상담을 실시해 정서적 어려움을 조기에 발견하고, 전문 상담 인력을 연계한 맞춤형 심층 상담을 제공할 계획이다.
또 150학급을 대상으로 '찾아가는 집단상담'을 운영해 또래 관계 형성과 감정 조절 능력 향상을 지원한다. 전문 상담사가 유치원과 어린이집을 방문해 학급 단위 프로그램을 진행한다.
이와 함께 학부모와 교사를 대상으로 한 연수를 강화해 유아 정서 이해와 지도 역량을 높일 방침이다.
특히 전북교육청은 도내 7개 육아종합지원센터를 중심으로 정읍과 완주, 순창, 임실, 장수 등 센터가 없는 지역까지 지원 범위를 확대해 사각지대 없는 심리 지원 체계를 구축할 계획이다.
최재일 유초등특수교육과장은 "유아기의 정서 안정은 평생 정신건강의 기초"라며 "촘촘한 지원망을 통해 모든 유아가 건강하게 성장할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com