KB국민카드, 전통시장 매출 3년 새 16% 증가…"복합 소비공간으로 진화"

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 7일 전통시장 카드 데이터를 분석했다.
- 2025년 매출액은 2022년 대비 16% 증가했다.
- 가맹점 수 4000개 늘고 외부 방문객 유입 확대됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관광·리모델링 효과에 지역 상권 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 전통시장 이용이 꾸준히 확대되며 매출과 방문객, 가맹점 수가 동시에 증가하는 등 지역경제 활성화 흐름이 이어지고 있다.
KB국민카드는 7일 신용·체크카드 데이터를 기반으로 최근 4년간 전통시장 이용 행태를 분석한 결과 2025년 전통시장 매출액이 2022년 대비 16% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 매출 건수는 18% 늘었고, 방문 회원 수도 9% 증가하며 실제 이용 고객 기반도 확대된 것으로 나타났다.
이번 분석은 전통시장 관련 가맹점에서 발생한 약 3억3000만 건의 결제 데이터와 약 3000만 명의 방문 고객 데이터를 바탕으로 이뤄졌다.
전통시장 인프라도 함께 확장되는 모습이다. 2025년 12월 기준 유효 가맹점 수는 12만8000개로 2022년 대비 약 4000개 증가했다. 단순 매출 증가를 넘어 시장 규모 자체가 커지고 있다는 의미다.
소비 구조도 변화하고 있다. 업종별로는 가공식품(44%), 커피·음료(40%), 분식·간식(35%) 순으로 매출 증가폭이 컸다. 특히 가공식품과 커피·음료 업종은 가맹점 수도 각각 22%, 11% 늘어나며 전통시장 내 소비 트렌드 변화와 업종 다변화가 동시에 진행되는 것으로 분석됐다.
농수축산물 중심의 전통적인 장보기 소비도 안정적인 증가세를 유지하는 가운데 간편식과 외식형 소비가 결합된 '복합 소비 구조'가 자리잡고 있다는 평가다.
지역별로는 외부 방문객 유입이 뚜렷하게 증가했다. 충청권은 외부 방문객이 28% 늘었고, 호남권 22%, 경상권 20%, 강원권 20% 증가하는 등 지방 중심으로 유입 확대가 나타났다. 수도권 역시 5% 증가하며 안정적인 흐름을 보였다.
매출 증가율도 호남권(25%), 경상권(24%), 충청권(23%) 순으로 높았으며, 강원권(18%), 수도권(14%)도 고르게 성장했다. 리모델링과 관광 연계 효과가 반영되며 전통시장이 지역 특화 상권으로서 경쟁력을 강화하고 있다는 분석이다.
KB국민카드 관계자는 "전통시장이 단순 장보기 공간을 넘어 외식·간식·관광 소비가 결합된 복합 소비공간으로 변화하고 있다"며 "지역별 특성과 연계된 소비 증가가 시장 활성화의 핵심 요인으로 작용하고 있다"고 말했다.
이어 "향후에도 카드 데이터를 기반으로 지역 상권 변화와 소비 트렌드를 지속적으로 분석해 전통시장 및 소상공인 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com