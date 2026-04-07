윤병태 선대위 "허위영상·왜곡보도"…이재태 측 사죄 촉구

AI 핵심 요약beta
- 윤병태 나주시장 예비후보 선대위가 7일 이재태 예비후보 측을 규탄했다.
- 허위사실 유포와 불법촬영 조작영상 왜곡보도로 선거를 혼탁하게 만들었다고 주장했다.
- 수사기관에 원본 공개와 엄중 처벌을 촉구하며 사죄를 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 윤병태 더불어민주당 나주시장 예비후보 선거대책위원회가 허위사실 유포와 불법 촬영, 조작 영상, 왜곡 보도 등으로 선거를 혼탁하게 만들고 유권자를 기만했다고 주장하며 이재태 예비후보 측을 강력 규탄했다.
윤 후보 측은 7일 입장문을 통해 "이재태 예비후보 측의 '관권·탈법 선거' 주장은 사실과 다르며, 악의적으로 편집된 영상 자료에 근거한 정치공작임이 확인됐다"고 밝혔다.
선대위는 특히 문제의 영상에서 "어르신들을 모셔놓고 누구를 선택하라는 말"은 존재하지 않으며 해당 발언 자체가 없었다고 강조했다.
또 이 후보 측이 고발한 이장은 나주시선거관리위원회 조사를 받았으나 위반 사실이 확인되지 않아 수사기관에 이첩되지 않았다고 설명했다.
이에 대해 선대위는 "이재태 측과 관련자들이 악의적 편집 영상으로 경찰 고발까지 진행하며 허위 내용을 퍼뜨리고 있다"며 "조직적 여론 왜곡 행위"라고 비판했다.
윤 후보 측은 한국언론연합이 이재태 후보 측의 일방적 주장과 검증되지 않은 영상을 사실 확인 없이 보도해 허위 정보 확산에 가담했다고 지적하면서 "언론의 기본 책무를 저버린 명백한 왜곡 보도"라고 규정했다.
선대위는 이번 사안이 "허위사실 유포와 조작 영상, 왜곡 보도를 통해 경선에 영향을 미치려는 조직적 행위"로 판단하고 공직선거법 등 관계 법령 위반에 대해 끝까지 책임을 묻겠다고 밝혔다.
이어 "수사기관은 영상 원본 공개와 함께 불법 촬영·왜곡 보도 경위를 철저히 수사해 관련자들을 엄중 처벌해야 한다"며 "이재태 예비후보와 선대위는 나주 시민에게 즉각 사죄하고 허위 보도 언론은 정정보도를 해야 한다"고 촉구했다.
ej7648@newspim.com