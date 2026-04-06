[프로배구] 목숨 걸고 뛰겠다던 현대캐피탈, 2패 뒤 반격의 1승

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈이 6일 챔피언결정전 3차전에서 대한항공을 3-0으로 완승했다.
- 2연패 탈출로 시리즈를 1승 2패로 만들었다.
- 레오 23점 허수봉 17점 합작으로 안방 탈락 위기 벗어났다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대캐피탈이 벼랑에서 탈출했다. 2연패 뒤 3차전 완승으로 시리즈를 1승 2패로 만들었다.
현대캐피탈은 6일 천안 유관순체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 챔피언결정전 3차전에서 대한항공을 세트 스코어 3-0(25-16 25-23 26-24)으로 눌렀다. 인천 원정 1·2차전을 모두 내줬던 현대캐피탈은 안방에서 탈락 위기에서 한숨을 돌렸다. 두 팀은 8일 같은 장소에서 4차전을 치른다.
2차전 5세트 논란의 여진은 경기 전까지 이어졌다. 레오의 서브 인아웃 비디오 판독이 '아웃'으로 유지되며 대한항공이 듀스 끝 승리를 거둔 장면에 대해 현대캐피탈은 한국배구연맹(KOVO)에 재심을 요청했지만 KOVO는 '오심이 아니다'라며 원심을 유지했다. 필리프 블랑 감독은 "분노를 기폭제로 삼겠다. 코트에서 목숨 걸고 뛰겠다"며 각오를 다졌다.
1세트에서 그 말은 현실이 됐다. 현대캐피탈은 초반부터 블로킹과 수비에서 상대를 압도했다. 김진영이 호세 마쏘의 속공을 막고 허수봉이 한선수의 공격을 연속 블로킹으로 잡아내며 10-4까지 달아났다. 이후 레오·허수봉·최민호가 차례로 득점을 쌓으며 25-16으로 세트를 따냈다. 팀 공격 성공률은 80%에 달했다.
2세트는 접전 끝에 뒤집었다. 18-19로 끌려가던 현대캐피탈은 상대의 범실로 동점을 만든 뒤, 황승빈의 블로킹과 레오의 서브 에이스, 허수봉의 퀵오픈으로 순식간에 22-19를 만들었다. 대한항공이 정지석·임동혁을 앞세워 추격했지만 현대캐피탈은 신호진의 퀵오픈과 최민호의 속공으로 흐름을 지키며 25-23으로 세트를 마무리했다. 특히 레오는 17-19에서 퀵오픈 득점 후 연속 강서브로 리시브 라인을 무너뜨리며 분위기를 가져왔다.
3세트에서도 현대캐피탈의 공격은 뜨거웠다. 레오의 백어택과 퀵오픈, 허수봉의 후위 공격과 서브 에이스가 연달아 터지며 12-6, 17-11까지 달아나 쉽게 끝낼 듯했다. 그러나 대한항공이 교체 투입된 임재영의 4연속 득점과 마쏘의 블로킹으로 17-17 동점을 만들며 승부는 다시 원점으로 돌아갔다.
블랑 감독은 세터를 황승빈에서 이준협으로 교체하며 변화를 줬다. 이준협이 들어오자마자 최민호의 속공을 이끌어내며 대한항공의 흐름을 끊었다. 이후 24-24 듀스에서 해결사는 역시 쌍포였다. 레오가 후위 공격으로 매치포인트를 만들었고 허수봉이 퀵오픈으로 상대 블로킹 손끝을 맞히는 터치 아웃 득점을 올리며 경기에 마침표를 찍었다.
레오는 23점, 허수봉은 블로킹 2개를 포함해 17점을 올리며 둘이 40점을 합작했다. 팀 전체 공격 성공률은 65%가 넘을 정도로 집중력이 높았다. 대한항공은 임동혁이 13점, 정지석이 12점에 그쳤다. 기대를 모았던 미들블로커 마쏘는 7점에 머물렀다.
psoq1337@newspim.com