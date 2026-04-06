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[프로배구] 목숨 걸고 뛰겠다던 현대캐피탈, 2패 뒤 반격의 1승

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  • 현대캐피탈이 6일 챔피언결정전 3차전에서 대한항공을 3-0으로 완승했다.
  • 2연패 탈출로 시리즈를 1승 2패로 만들었다.
  • 레오 23점 허수봉 17점 합작으로 안방 탈락 위기 벗어났다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

쌍포 레오 23점·허수봉 17점… 현대캐피탈, 대한항공에 3-0 셧아웃

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대캐피탈이 벼랑에서 탈출했다. 2연패 뒤 3차전 완승으로 시리즈를 1승 2패로 만들었다.

현대캐피탈은 6일 천안 유관순체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 챔피언결정전 3차전에서 대한항공을 세트 스코어 3-0(25-16 25-23 26-24)으로 눌렀다. 인천 원정 1·2차전을 모두 내줬던 현대캐피탈은 안방에서 탈락 위기에서 한숨을 돌렸다. 두 팀은 8일 같은 장소에서 4차전을 치른다.

2차전 5세트 논란의 여진은 경기 전까지 이어졌다. 레오의 서브 인아웃 비디오 판독이 '아웃'으로 유지되며 대한항공이 듀스 끝 승리를 거둔 장면에 대해 현대캐피탈은 한국배구연맹(KOVO)에 재심을 요청했지만 KOVO는 '오심이 아니다'라며 원심을 유지했다. 필리프 블랑 감독은 "분노를 기폭제로 삼겠다. 코트에서 목숨 걸고 뛰겠다"며 각오를 다졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자=필리프 블랑 현대캐피탈 감독이 6일 2025-2026 V리그 남자부 챔피언결정전 3차전에서 작전을 지시하고 있다. [사진=KOVO] 2026.4.6 psoq1337@newspim.com

1세트에서 그 말은 현실이 됐다. 현대캐피탈은 초반부터 블로킹과 수비에서 상대를 압도했다. 김진영이 호세 마쏘의 속공을 막고 허수봉이 한선수의 공격을 연속 블로킹으로 잡아내며 10-4까지 달아났다. 이후 레오·허수봉·최민호가 차례로 득점을 쌓으며 25-16으로 세트를 따냈다. 팀 공격 성공률은 80%에 달했다.

2세트는 접전 끝에 뒤집었다. 18-19로 끌려가던 현대캐피탈은 상대의 범실로 동점을 만든 뒤, 황승빈의 블로킹과 레오의 서브 에이스, 허수봉의 퀵오픈으로 순식간에 22-19를 만들었다. 대한항공이 정지석·임동혁을 앞세워 추격했지만 현대캐피탈은 신호진의 퀵오픈과 최민호의 속공으로 흐름을 지키며 25-23으로 세트를 마무리했다. 특히 레오는 17-19에서 퀵오픈 득점 후 연속 강서브로 리시브 라인을 무너뜨리며 분위기를 가져왔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자=현대캐피탈 레오가 6일 2025-2026 V리그 남자부 챔피언결정전 3차전에서 득점을 올리고 관중의 환호에 만끽하고 있다. [사진=KOVO] 2026.4.6 psoq1337@newspim.com

3세트에서도 현대캐피탈의 공격은 뜨거웠다. 레오의 백어택과 퀵오픈, 허수봉의 후위 공격과 서브 에이스가 연달아 터지며 12-6, 17-11까지 달아나 쉽게 끝낼 듯했다. 그러나 대한항공이 교체 투입된 임재영의 4연속 득점과 마쏘의 블로킹으로 17-17 동점을 만들며 승부는 다시 원점으로 돌아갔다.

블랑 감독은 세터를 황승빈에서 이준협으로 교체하며 변화를 줬다. 이준협이 들어오자마자 최민호의 속공을 이끌어내며 대한항공의 흐름을 끊었다. 이후 24-24 듀스에서 해결사는 역시 쌍포였다. 레오가 후위 공격으로 매치포인트를 만들었고 허수봉이 퀵오픈으로 상대 블로킹 손끝을 맞히는 터치 아웃 득점을 올리며 경기에 마침표를 찍었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자=현대캐피탈 선수들이 6일 2025-2026 V리그 남자부 챔피언결정전 3차전에서 서로 격려하며 분위기를 띄우고 있다. [사진=KOVO] 2026.4.6 psoq1337@newspim.com

레오는 23점, 허수봉은 블로킹 2개를 포함해 17점을 올리며 둘이 40점을 합작했다. 팀 전체 공격 성공률은 65%가 넘을 정도로 집중력이 높았다. 대한항공은 임동혁이 13점, 정지석이 12점에 그쳤다. 기대를 모았던 미들블로커 마쏘는 7점에 머물렀다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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