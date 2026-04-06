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金총리 "韓경제 펀더멘털 보면 환율 이렇게 오르는 것 조금 이상"

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6일 대정부질문…"유동성 문제가 주 요인이라 하기 어렵지 않나"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 6일 달러화 대비 1500원대의 고환율이 이어진 최근 상황에 대해 "한국 경제의 펀더멘털에 비춰 본다면 이재명 정부 초기를 포함한 시기의 환율이 이렇게 오르는 부분은 조금 이상한 측면이 있다"고 밝혔다.

김 총리는 이날 국회 대정부질문에서 환율이 1998년도 IMF 구제금융 수준이라는 우려가 나온다는 박수영 국민의힘 의원 지적에 대해 "우리 경제의 펀더멘털을 볼 때 이 정도까지 올라가야 하는가, 그것은 아닌 것 같다는 분석이 대부분"이라며 이같이 답했다.

김 총리는 그러면서 "단적으로 이야기해서 윤석열 정부 후기에 비해서 이재명 정부가 들어서서 한국 경제가 왕창 더 망할 이유가 없었지 않느냐"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김민석 국무총리가 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 경제에 관한 대정부질문에 답하고 있다. 2026.04.06 mironj19@newspim.com

김 총리는 "기본적으로 여러 가지 요인이 있겠지만 가장 직관적으로는 수요와 공급의 문제, 수요가 늘어나고 공급은 줄고"라며 "그 이유는 안전 자산에 대한 선호일 수도 있고, 해외 투자 확대일 수 있고, 또 한편으로는 외국인들의 어떤 (주식) 매도 이런 것들이 종합돼 있다"고 평가했다.

김 총리는 또 "수요, 공급의 원인에 대해서는 저희가 객관적이고 겸허하게 지켜보면서 어쨌든 현재로서는 수급상의 문제를 보고 대책을 여러 가지로 쓰고 있다"고 설명했다.

그는 "새 정부 들어온 후 비교적 긍정적 지표가 많이 있는 추세 속에 부담스러운 지표가 환율인 것은 사실"이라며 "가령 해외 유학을 보낸 자녀가 있는 부모들이라든가 경제 활동 중에서도 환율이 올랐을 때 부담을 갖는 분들의 부담은 말할 수 없이 큰 압박인 것을 너무 잘 알고 있다"고 말했다.

김 총리는 환율 인상 요인으로 민생회복 소비쿠폰 등으로 인한 시중 유동성 증가를 언급하는 비판에 대해 "현재 드러나 있는 것을 보고 저(유동성) 문제만을 주 요인으로 하기는 어렵지 않나 싶다"며 "M2(유동성)와의 연관성이 어느 정도인지 분석을 해 보겠다"고 말했다.

김 총리는 스태그플레이션 우려 가능성의 경우 "중동 상황 직전, 물가는 일정하게 유지되면서 성장률이 그 이전, 윤석열 정부에 비해서 올라오는 상황이었다"고 설명했다.

이어 "이 정부가 썼던 여러 가지 성장 정책과 규제 완화, 그리고 기업의 정부에 대한 신뢰 회복, 국민적인 전반적인 경제의 신뢰 회복이 반영되고, 성장이 회복되면서 물가가 인정하게 유지되고 있는 가운데 중동이라는 외생 변수에 의한 급작한 일시적인 변동으로 보는 것이 오히려 타당하지 않으냐"며 "스태그플레이션의 초입이라고 해석하는 것은 어디서 자르느냐에 따라서 다를 수 있다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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