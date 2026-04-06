金총리 "韓경제 펀더멘털 보면 환율 이렇게 오르는 것 조금 이상"

6일 대정부질문…"유동성 문제가 주 요인이라 하기 어렵지 않나"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 6일 달러화 대비 1500원대의 고환율이 이어진 최근 상황에 대해 "한국 경제의 펀더멘털에 비춰 본다면 이재명 정부 초기를 포함한 시기의 환율이 이렇게 오르는 부분은 조금 이상한 측면이 있다"고 밝혔다.

김 총리는 이날 국회 대정부질문에서 환율이 1998년도 IMF 구제금융 수준이라는 우려가 나온다는 박수영 국민의힘 의원 지적에 대해 "우리 경제의 펀더멘털을 볼 때 이 정도까지 올라가야 하는가, 그것은 아닌 것 같다는 분석이 대부분"이라며 이같이 답했다.

김 총리는 그러면서 "단적으로 이야기해서 윤석열 정부 후기에 비해서 이재명 정부가 들어서서 한국 경제가 왕창 더 망할 이유가 없었지 않느냐"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김민석 국무총리가 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 경제에 관한 대정부질문에 답하고 있다. 2026.04.06 mironj19@newspim.com

김 총리는 "기본적으로 여러 가지 요인이 있겠지만 가장 직관적으로는 수요와 공급의 문제, 수요가 늘어나고 공급은 줄고"라며 "그 이유는 안전 자산에 대한 선호일 수도 있고, 해외 투자 확대일 수 있고, 또 한편으로는 외국인들의 어떤 (주식) 매도 이런 것들이 종합돼 있다"고 평가했다.

김 총리는 또 "수요, 공급의 원인에 대해서는 저희가 객관적이고 겸허하게 지켜보면서 어쨌든 현재로서는 수급상의 문제를 보고 대책을 여러 가지로 쓰고 있다"고 설명했다.

그는 "새 정부 들어온 후 비교적 긍정적 지표가 많이 있는 추세 속에 부담스러운 지표가 환율인 것은 사실"이라며 "가령 해외 유학을 보낸 자녀가 있는 부모들이라든가 경제 활동 중에서도 환율이 올랐을 때 부담을 갖는 분들의 부담은 말할 수 없이 큰 압박인 것을 너무 잘 알고 있다"고 말했다.

김 총리는 환율 인상 요인으로 민생회복 소비쿠폰 등으로 인한 시중 유동성 증가를 언급하는 비판에 대해 "현재 드러나 있는 것을 보고 저(유동성) 문제만을 주 요인으로 하기는 어렵지 않나 싶다"며 "M2(유동성)와의 연관성이 어느 정도인지 분석을 해 보겠다"고 말했다.

김 총리는 스태그플레이션 우려 가능성의 경우 "중동 상황 직전, 물가는 일정하게 유지되면서 성장률이 그 이전, 윤석열 정부에 비해서 올라오는 상황이었다"고 설명했다.

이어 "이 정부가 썼던 여러 가지 성장 정책과 규제 완화, 그리고 기업의 정부에 대한 신뢰 회복, 국민적인 전반적인 경제의 신뢰 회복이 반영되고, 성장이 회복되면서 물가가 인정하게 유지되고 있는 가운데 중동이라는 외생 변수에 의한 급작한 일시적인 변동으로 보는 것이 오히려 타당하지 않으냐"며 "스태그플레이션의 초입이라고 해석하는 것은 어디서 자르느냐에 따라서 다를 수 있다"고 덧붙였다.

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