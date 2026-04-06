여수광양항만공사, 낙포부두 '아차사고' 14건 발굴

안전사고 막는 현장 개선사례 확산

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수광양항만공사는 광양항 낙포부두를 대상으로 부두 이용자를 상대로 한 아차사고 사례 공모전을 실시해 총 14건의 사례를 발굴했다고 6일 밝혔다.

이번 공모는 부두 운영과 개축공사가 병행되는 낙포부두의 운영·건설 현장에서 위험요소를 사전에 찾아내고 항만 근로자의 안전문화를 확산하기 위해 추진됐다.

여수광양항만공사 전경[뉴스핌DB]

위험물 하역과 건설공사 분야에서 접수된 사례는 효과성과 확산 가능성 등을 기준으로 심사를 거쳐 우수사례 제안 근로자에게 포상이 이뤄졌다.

주요 사례로는 부두 안벽 인근 작업 시 해상 추락 방지용 펜스·경고표지 설치, 위험물 배관 현황도를 통합한 안전게시판 설치, 위험물 하역 시 해상 누출 방지를 위한 모래주머니 둑 설치 등 현장 안전 개선에 실효성이 큰 과제가 포함됐다. 공모전 1, 2위는 낙포부두 이용 화주사인 남해화학과 여수탱크터미널이 각각 차지했다.

공사는 발굴된 사례를 모아 리플렛 형태의 사례집을 제작해 항만 이용자에게 배포할 계획이다.

홍상표 운영부사장은 "근로자가 직접 참여한 공모를 통해 다양한 위험사례와 개선 대책을 발굴할 수 있었다"며 "현장 안전 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com