안성시, '시티투어 봄 코스' 5월까지 운영…관광 활성화 기대

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 봄철 관광 활성화를 위해 '2026 안성 시티투어 봄 코스'를 4월부터 5월까지 주말을 이용해 운영한다.

6일 시에 따르면 이번 프로그램은 가족·연인·친구 단위 관광객을 대상으로 안성의 대표 관광지와 계절 체험을 연계한 코스로 구성되며, 서울과 대전 출발로 나눠 운영된다.

안성시, '시티투어 봄 코스' 프로그램 안내 홍보물[사진=안성시]

이에 따라 서울 출발 코스는 안성 3·1운동 기념관, 안성 팜랜드, 남사당공연, 딸기수확체험(5월 버섯체험)으로 이뤄지며 참가비는 3만6900원이다.

대전 출발 코스는 안성맞춤박물관, 안성 팜랜드, 남사당공연, 금광호수 하늘전망대 등을 방문하며 참가비는 2만9900원이다.

야간 코스는 서울 출발로 안성시장, 남사당공연, 금광호수 하늘전망대, 칠곡호수 음악분수쇼를 둘러보는 코스로 참가비 1만9900원에 노을과 음악이 어우러진 특별 체험이 제공된다.

단 시티투어는 20인 이상 고객이 참여할 경우 운영되며, 안성 시민은 안성맞춤박물관 탑승이 가능하다. 신청은 온라인 사전 예약제로 진행되며 로망스투어 홈페이지에서 세부 일정과 예약을 할 수 있다.

시 관계자는 "체험과 자연경관, 야경을 결합한 콘텐츠로 방문객 만족도를 높이고 지역 관광을 활성화할 수 있도록 할 계획"이라고 전했다.

lsg0025@newspim.com