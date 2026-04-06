화성시, 시민 간 지식과 재능 나누는 '나눔학교' 1차 수강생 모집

20개 프로그램 개설...프로그램별 일정과 강사, 모집 인원 등 자세한 내용 및 수강신청은 화성시통합예약시스템 확인

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 시민 간 지식과 재능을 나누는 평생학습 프로그램 '나눔학교'의 2026년 1차 수강생을 오는 9일부터 17일까지 선착순으로 모집한다고 6일 밝혔다.

수강생 모집 포스터. [사진=화성시]

'나눔학교'는 시민이 가진 다양한 지식과 재능, 기술을 서로 나누고 배우는 재능나눔 프로그램으로 인문교양과 문화예술 분야를 중심으로 다양한 교육과정이 운영된다.

이번 1차 모집에서는 20개 프로그램이 개설되며 프로그램별 일정과 강사, 모집 인원 등 자세한 내용 확인 및 수강신청은 화성시통합예약시스템에서 하면 된다.

김향겸 평생학습과장은 "시민 개개인이 가진 경험과 재능을 나누고 서로 배우는 과정이 평생학습을 더욱 풍성하게 만든다"며 "일상 속 작은 지혜부터 전문적인 기술과 노하우까지 함께 공유하며 지속적인 배움이 이뤄질 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

기타 자세한 사항은 화성시평생학습관 홈페이지를 참고하거나 평생학습과로 문의하면 된다.

ssamdory75@newspim.com