화성시, 시민 간 지식과 재능 나누는 '나눔학교' 1차 수강생 모집

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 시민 간 지식과 재능을 나누는 평생학습 프로그램 '나눔학교'의 2026년 1차 수강생을 오는 9일부터 17일까지 선착순으로 모집한다고 6일 밝혔다.
'나눔학교'는 시민이 가진 다양한 지식과 재능, 기술을 서로 나누고 배우는 재능나눔 프로그램으로 인문교양과 문화예술 분야를 중심으로 다양한 교육과정이 운영된다.
이번 1차 모집에서는 20개 프로그램이 개설되며 프로그램별 일정과 강사, 모집 인원 등 자세한 내용 확인 및 수강신청은 화성시통합예약시스템에서 하면 된다.
김향겸 평생학습과장은 "시민 개개인이 가진 경험과 재능을 나누고 서로 배우는 과정이 평생학습을 더욱 풍성하게 만든다"며 "일상 속 작은 지혜부터 전문적인 기술과 노하우까지 함께 공유하며 지속적인 배움이 이뤄질 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.
기타 자세한 사항은 화성시평생학습관 홈페이지를 참고하거나 평생학습과로 문의하면 된다.
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