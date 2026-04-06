전남바이오진흥원서 조선대 약대생 제약실무 교육 마쳐

GMP 실습기반 바이오인력 양성 박차

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남바이오진흥원은 바이오의약본부가 조선대학교 약학대학과 협력해 진행한 '2026년 제약실무실습 교육'을 마쳤다고 6일 밝혔다.

이번 실습은 달 23일부터 2주간 조선대 약학대학 6학년 재학생 11명을 대상으로 실시됐다.

조선대 약대생 제약실무 교육. [사진=전남바이오진흥원] 2026.04.06 ej7648@newspim.com

교육은 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 체계를 기반으로 ▲품질시스템 운영▲바이오의약품 품질관리▲제조시설 관리 등 산업 현장 중심의 실무 과목으로 구성됐다. 이를 통해 참여 학생들의 제약산업 이해도와 실무 역량을 강화하는 데 중점을 뒀다.

이번 교육은 양 기관이 제약실무실습 협력 강화를 위해 업무협약을 체결한 이후 추진 중인 프로그램으로 지난해에도 7명을 대상으로 실습을 진행한 바 있다.

한편 화순은 산업통상자원부가 지정한 '국가첨단전략산업 바이오 특화단지'로 약 330만㎡ 규모 부지에 백신·면역치료 산업단지가 조성되고 있다. 이에 따라 정부·지자체·공공기관이 연계한 바이오 전문인력 양성이 핵심 전략으로 추진되고 있다.

전남바이오진흥원은 총 60억 원을 투입해 2026년까지 GMP 실습 교육장과 Non-GMP 실험실습실, 첨단 장비 인프라를 구축할 계획이다. 화순군도 교육생 숙소 조성과 정주 여건 개선으로 2026년부터 연간 1000명의 바이오 전문인력 양성 체계를 마련한다는 목표를 세웠다.

서동삼 전남바이오진흥원 바이오의약본부장은 "국내 바이오의약품 산업의 중요성이 커지고 있다"며 "약사들이 바이오 산업의 다양한 진로와 역할에 관심을 갖길 기대한다"고 말했다.

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