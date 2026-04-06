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"양도세 중과 약발 다했나?"…서울 아파트 신고가, 강남 이어 강북 '확산'

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강남3구·서울 외곽 '신고가'…서울 아파트 가격 상승폭 확대
급매 소진 후 반등 조짐…"선별적 상승, 전면 상승은 아직"

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 서울 아파트 시장에서 강남권을 넘어 외곽 지역까지 신고가 거래가 이어지며 상승 흐름이 점차 확산되는 양상이다. 일부 단지에서는 수억원대 가격 상승이 나타나는 등 누적됐던 급매물이 상당 부분 소진되고, 실수요 중심의 매수세가 유입된 영향으로 풀이된다. 특히 가격 조정을 거친 이후 매수 시점을 저울질하던 대기 수요가 움직이면서 국지적인 반등세가 감지된다는 분석이다.

다만 불과 얼마 전까지 매물이 급증했던 점을 감안하면 시장 전반이 상승 국면으로 전환됐다고 단정하기는 이르다는 평가가 우세하다. 상승 흐름이 일부 지역과 단지에 국한된 만큼, 추세적 반등으로 이어지기까지는 추가적인 수급 개선과 시간 경과가 필요하다는 전망이 나온다.

[AI일러스트=최현민기자]

◆ 강남3구·서울 외곽 '신고가'…서울 아파트 가격 상승폭 확대

6일 업계에 따르면 서울 내 일부 지역과 단지에서 신고가 거래가 나오면서 관망하던 수요가 서울 부동산 가격을 상승세로 전환시킬 가능성이 있다는 관측이 나온다. 

지역별로 온도차가 뚜렷하던 서울 부동산 시장이 조정되고 있는 모습이다. 연초 이후 매물이 크게 늘어나면서 강남3구(강남·서초·송파)등 핵심 지역에서는 하락 흐름이 이어지는 반면 일부 외곽 지역에서는 오히려 상승폭이 커지고 있었지만 최근 들어 서울 아파트 가격의 상승폭이 더 커진 것이다.

고가주택이 밀집한 강남3구 중 서초구와 송파구의 아파트값 내림세가 약해진데 따른 영향으로 풀이된다. 지난달 30일 기준 서초구의 아파트값 변동률은 -0.02%로 전주 대비(-0.09%) 하락폭이 줄었고 송파구도 -0.01%로 보합을 목전에 두고 있다. 같은 기간 용산구 역시 0.04%가 오르면서 6주 만에 상승 전환됐다. 강남구의 경우 -0.17%에서 -0.22%로 오히려 하락폭이 커졌다. 

실제로 주요 단지에서는 신고가 거래가 잇따르고 있다. 강북구 '북서울자이폴라리스' 전용 84㎡는 13억5000만원에 거래되며 최고가를 기록했다. 직전 거래가 10억2200만원이었던 점을 감안하면 3억원 이상 상승한 수준이다. 노원구 '포레나노원' 전용 84㎡는 12억4500만원에 거래되며 직전 거래가(12억원)를 넘어섰다.

매물이 늘어나며 하락세를 보이던 강남권에서도 개별 단지 기준으로는 고가 거래가 다시 이뤄지고 있다. 서초구 '아크로리버파크' 전용 129㎡는 82억원에 거래되며 이전 73억원 대비 10억원 가량 올랐고, 강남구 '아이파크삼성' 전용 156㎡ 역시 78억원에 거래되며 직전 거래가(60억8000만원)를 크게 웃돌았다. 송파구 '아시아선수촌' 전용 99㎡도 42억8000만원에 거래되며 신고가를 기록했다.

◆ 급매 소진 후 반등 조짐…"선별적 상승, 전면 상승은 아직"

이처럼 서울 전역에서 신고가 사례가 나오고 있지만, 이를 시장 전반의 상승세로 보기는 어렵고 단지별·지역별 차별화된 흐름으로 해석된다.

다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 가격을 낮춘 급매물이 시장에 대거 풀렸고, 이들 매물이 빠르게 소화되면서 가격 하단이 형성된 것이 영향을 미쳤다는 분석이다. 이후 실수요 중심의 매수세가 유입되며 일부 단지에서 신고가 거래로 이어지고 있는 것으로 풀이된다.

특히 가격 조정 국면에서 관망세를 보이던 수요자들이 저가 매물을 중심으로 매수에 나서면서 국지적인 상승 흐름이 나타나고 있다. 여기에 향후 정책 변화나 개발 기대감까지 더해지며 일부 지역에서는 선제적 매수 움직임도 감지된다.

다만 이 같은 흐름이 시장 전반으로 확산될지는 아직 단정하기 어렵다는 분석이다. 향후 공급 정책과 세제 방향 등 정책 불확실성이 여전히 남아 있기 때문이다.

시장에서는 현재 흐름이 일부 지역과 단지에 국한된 만큼 상승 추세로 확산되기까지는 시간이 더 필요할 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 "급매물이 소진되면서 일부 단지에서 가격 반등이 나타나고 있지만, 이를 시장 전체의 상승 신호로 보기는 이르다"며 "현재는 일부 인기 단지 중심의 선별적 상승 흐름으로, 당분간은 지역별로 온도차가 이어질 가능성이 크다"고 말했다.

min72@newspim.com

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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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