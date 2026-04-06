고흥몰, 거금도 햇양파 예약 판매 시작

"울기 전에 담아두세요"…13일까지 사전 주문 접수

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군은 온라인 쇼핑몰 '고흥몰'이 거금도산 햇양파 예약 판매를 6일부터 13일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 본격적인 출하 전 신선한 제철양파를 안정적으로 공급하고 지역 농가의 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

거금도 햇양파 예약 판매 홍보물. [사진=고흥군] 2026.04.06 chadol999@newspim.com

'거금도 햇양파'는 청정 해역과 따뜻한 해양성 기후, 풍부한 일조량 속에서 재배돼 당도가 높고 아삭한 식감이 특징이다. 수확 후 산지에서 즉시 선별·포장해 신선한 상태로 소비자에게 배송된다.

특히 이번 기획전은 '울기 전에 담아두세요'를 콘셉트로 내세워 한정된 수확 시기와 제철 신선함을 강조하며 조기 구매를 유도하고 있다. 예약 주문 상품은 오는 15일부터 순차 배송될 예정이며 기상 상황이나 산지 수확 일정에 따라 일정이 조정될 수 있다.

고흥몰 관계자는 "거금도 햇양파는 매년 소비자 만족도가 높은 대표 농산물"이라며 "이번 예약 판매를 통해 소비자는 합리적인 가격에 신선한 농산물을 구매하고 농가는 안정적인 소득을 확보하는 상생 구조를 이어가겠다"고 밝혔다.

군은 최근 고흥몰 홈페이지를 전면 개편해 사용자 편의성과 상품 접근성을 높였다. 5월에는 모바일 앱도 새롭게 선보여 언제 어디서나 이용 가능한 쇼핑 환경을 구축할 계획이다. 이와 함께 지역경제 활성화를 위해 '고흥사랑상품권' 결제 시스템 도입도 추진 중이다.

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