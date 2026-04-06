박병규 광주 광산구청장, '민선9기 비전' 제시…재선 행보 본격화

지속가능 일자리·생활밀착형 정책 확장

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 박병규 더불어민주당 광주 광산구청장 후보가 시민 중심의 원칙 아래 민선 9기를 이끌겠다는 방향을 제시했다.

박 후보는 6일 광주시의회에서 기자회견을 열고 "민선 8기, 시민을 중심에 세우는 행정이라는 원칙을 흔들림 없이 지켜왔다"며 "앞으로 그 철학을 더 크게 확장하겠다"고 다짐했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 박병규 더불어민주당 광주 광산구청장 후보가 6일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 민선 9기 비전을 발표하고 있다. 2026.04.06 bless4ya@newspim.com

그는 "지속가능한 일자리 정책을 중심으로 광산구가 만들어온 혁신 모델을 더욱 고도화하겠다"며 "살던집 프로젝트를 비롯한 생활밀착형 정책을 지속적으로 발전시키겠다"고 포부를 밝혔다. 이어 "자치분권 모델인 동 미래발전계획을 통해 시민이 자신의 삶의 터전에서 직접 미래를 그려가도록 기회를 제공하겠다"고 덧붙였다.

박 후보는 "정책은 현장에서 시민과 함께 완성되는 것"이라며 "남은 기간 골목과 시장, 산업 현장을 누비는 '민생투어'를 멈추지 않고 시민의 목소리를 가감 없이 공약에 반영하겠다"고 약속했다.

전남광주통합특별시 출범과 관련해 "통합의 방향을 설계하고 실행을 견인하는 핵심 축으로서 광산구가 대한민국 균형발전의 새로운 기준이 되도록 하겠다"고 말했다.

특히 "조기에 안정적으로 정착하기 위해서는 행정의 연속성과 정책의 완성도가 무엇보다 중요하다"며 "광산구는 기존 정책과 행정 경험을 기반으로 통합 초기의 혼란을 최소화하고, 실질적인 성과를 만들어내는 데 앞장서겠다"고 말했다.

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