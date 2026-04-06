원주시 드림스타트, 대학생 멘토 활용 '드림멘토스쿨' 본격 추진

가정방문 멘토링·양육 지원 결합…취약계층 아동･가정 통합 지원

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시 드림스타트는 지역사회 협력을 기반으로 취약계층 아동 가정을 지원하는 '드림멘토스쿨' 사업을 본격 추진한다고 6일 밝혔다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원주시청. 2025.04.17 onemoregive@newspim.com

이번 사업은 드림스타트 대상 가정을 중심으로 아동 발달 특성에 맞춘 방문형 멘토링을 제공하고 보호자 양육 역량 향상까지 함께 도모하는 것이 핵심이다. 대학 인적 자원을 활용한 협력 체계를 구축해 교육과 복지를 연계한 통합 지원을 제공하는 점이 특징이다.

사업 추진을 위해 강원대학교 원주캠퍼스 유아교육과 학생으로 구성된 멘토단이 선발됐으며 사전 간담회를 통해 활동 방향과 지도 기준을 공유했다. 이달부터 드림스타트 가정을 대상으로 가정 방문 멘토링을 단계적으로 시행할 예정이다.

이와 함께 상지대학교 사회복지학과와의 협력을 통해 추가 멘토링 자원을 확보하고 대상 연령 확대와 프로그램 다양화를 위한 지역 자원 연계도 단계적으로 추진 중이다.

이미선 원주시 여성가족과장은 "드림멘토스쿨은 지역 내 교육 자원을 활용해 아동과 가정을 함께 지원하는 데 의의가 있다"며 "앞으로도 지역사회와 연계를 강화해 실질적인 도움이 되는 맞춤형 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

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