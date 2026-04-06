손인석, 청주시장 후보직 사퇴…'공정 잃은 경선' 반발

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 청주시장 경선에 출마했던 손인석 예비후보가 6일 후보직을 전격 사퇴했다.

그는 이날 보도쟈료를 내 "당내 경선이 상식과 공정을 잃었다"며 강도 높게 당 지도부를 비판했다.

손인석 국민의힘 청주시장 예비후보. [사진=뉴스핌DB]

손 후보는 "본선 승리를 위해 개인의 욕심을 내려놓는다"고 밝혔지만, 그 배경에는 최근 중앙당의 경선 룰 변경을 둘러싼 불만이 짙게 깔렸다.

손 후보는 "현직 시장을 포함한 네 명의 인물이 시민의 심판을 받는 원샷 경선을 요구했으나, 중앙당은 현직에게 결선 직행이라는 특혜를 부여했다"고 주장했다.

그는 "컷오프에서 탈락한 후보를 다시 살려주고, 이미 정식 등록 절차를 마친 3명의 후보를 예비경선으로 밀어내는 것이 공정이라 할 수 있겠느냐"며 목소리를 높였다.

이어 그는 장동혁 당대표를 향해 "공천 과정이 혼란과 잡음으로 얼룩지고 있다"며 "민심이 떠난 책임을 지고 즉각 사퇴해야 한다"고 촉구했다.

손 예비후보는"이제 기업인의 자리로 돌아가 충북 건설 경기의 침체된 현실을 알리고, 지역경제 발전을 위해 헌신하겠다"고 밝혔다.

청주시장 선거를 앞두고 국민의힘 공천을 둘러싼 내홍이 커지는 가운데 손인석 예비 후보의 사퇴는 향후 당내 역학 구도에도 적지 않은 파장을 미칠 것으로 보인다.

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