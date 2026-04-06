용인특례시, 경기도 2026년 세정분야 3관왕 달성

세외수입 운영 최우수 등급 획득

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 2026년 경기도 세정분야 종합평가에서 세외수입 운영평가, 세무조사 실적평가, 지방세정 종합평가 등 3개 부문에서 우수한 성적을 거두며 '3관왕'을 달성했다.

용인특례시청.[사진=용인시]

6일 시애 따르면 도 주관 종합평가에서 세외수입 운영평가와 세무조사 실적평가에서 각각 '최우수' 등급을 받았으며, 지방세정 종합평가에서 '노력상'을 수상했다.

이는 지난해에 이어 연속으로 최고 평가를 받은 것으로, 변화하는 행정 환경 속에서도 안정적인 세외수입 운영 능력을 입증했다.

시는 세외수입 증대를 위해 징수대책보고회 개최, 세외수입 우수부서 평가 실시, 조례 제·개정을 통한 제도개선, 세외수입 징수 전담조직 운영, 직무 교육, 찾아가는 세외수입 컨설팅 운영 등 다양한 특수시책을 추진했다.

세무조사 실적평가에서는 법인 세무조사 실적과 직무환경 개선 노력에서 높은 평가를 받았으며, 지방세정 종합평가에서는 지방 세정 운영 실적을 바탕으로 2년 연속 세무 행정 전반에 걸쳐 고른 성과를 냈다.

이상일 시장은 "이번 평가 3관왕 달성과 세외수입 2년 연속 최고 기관 선정은 공정한 세정 질서를 확인하고 자주재원 확충을 위해 전 직원이 합심해 노력한 결과"라며 "앞으로도 효율적이고 공정한 세수 증대 방안을 지속적으로 발굴하고, 체계적인 세수 관리를 통해 재정 기반을 더욱 튼튼히 다져나가겠다"고 밝혔다.

seraro@newspim.com