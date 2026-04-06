박정권 대구 수성구청장 예비후보, 'S-AX 상생 금융지원책' 발표

수성알파시티 AX 예타 면제 확정에 따른 'S-AX 상생 금융지원책' 발표

iM뱅크·IBK기업은행 연계... 소상공인 기술 도입부터 청년 일자리 1만 개 창출까지

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=박정권 수성구청장 예비후보는 보도자료를 통해 수성알파시티의 'AX(인공지능 전환) 연구개발 허브' 조성 사업의 예비타당성 조사 면제 확정에 발맞춰, 이를 지역 경제와 연결할 'S-AX(Suseong-AX) 금융지원 패키지' 정책을 만들겠다고 6일 밝혔다.

박 예비후보는 지난해 보도된 '5,510억 원 규모의 수성알파시티 AX 거점 조성' 사업을 통해 "정부와 대구시가 마련한 기술적 토대 위에, 구청장이 직접 발로 뛰며 iM뱅크(대구은행), IBK기업은행 등 금융권의 전폭적인 지원을 끌어내겠다고 밝혔다. 이 정책을 통해 수성알파시티의 첨단 기술이 연구실에 머물지 않고 주민의 삶 속으로 스며들게 하는 '금융 가교' 역할을 할 수 있도록 하겠다며 정책 실현에 대한 의지를 보였다.

박정권 수성구청장 예비후보가 'S-AX 상생 금융지원책'을 발표했다.[사진=박정권 예비후보] 2026.04.06 yrk525@newspim.com

또한, 박 예비후보는 "▲iM뱅크와 협력하여 AX 기술 도입 소상공인에게 '스마트 리빌딩 이차보전' 지원 ▲IBK기업은행과 함께 5군지사 후적지 입주 기업을 위한 'AI 반도체 실증 밸리 전용 펀드'를 조성하겠다."며, 소자본으로도 신생기업을 만들어내고 발전시킬 수 있는 모델을 통해 새로운 자생도시의 모습을 갖추겠다고 수성구의 미래 비젼을 제시했다.

특히, 5군지사 후적지를 아파트 숲이 아닌 '글로벌 AI 반도체 실증 밸리'로 대개조하여, 대구시가 밝힌 취업 유발 효과 1만 3천 명을 상회하는 질 좋은 일자리 1만 개를 추가로 창출하겠다며, 이를 위해 해당 밸리에 취업한 청년들의 자산 형성을 돕는 '수성 청년 꿈틀 계좌'와 주거 지원 금융 상품도 병행할 계획이라고 밝혔다.

수성알파시티의 ICT 기술을 바탕으로 소상공인의 매출을 올리고, 어르신을 돌보는 '살아있는 행정'을 구현할 것이라며. 답은 늘 현장에 있다는 신념으로, 수성구를 단순한 베드타운이 아닌 스스로 일하고 소비하는 '자생적 수성 특별시'로 탈바꿈시켜 수성구의 가치를 두 배로 키우겠다는 의지를 밝혔다.

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